Citizens Financial Group ne cherche pas à faire beaucoup d'acquisitions, selon son PDG

La banque était l'un des nombreux candidats à l'acquisition des actifs de First Republic Bank, qui s'est effondrée en mai, comme l'a rapporté Reuters le mois dernier. Les actifs de First Republic ont finalement été vendus à JPMorgan Chase & Co.

La faillite de trois créanciers américains depuis le début de l'année a propulsé les fusions et acquisitions dans le secteur bancaire sur le devant de la scène. Certaines sociétés de capital-investissement ont également fait preuve d'opportunisme en se lançant à l'assaut d'une plus grande part du marché du crédit.

Selon un rapport de CNN, la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré le mois dernier aux PDG des banques que de nouvelles fusions pourraient s'avérer nécessaires.