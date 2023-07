Les autorités de régulation américaines s'apprêtent à proposer une règle qui pourrait relever considérablement les exigences en matière de fonds propres pour les grandes banques, ce qui les obligerait à réduire leurs coûts et à conserver leurs bénéfices afin de se prémunir contre les pertes potentielles qui pourraient nuire aux clients et aux investisseurs.

La proposition, qui sera dévoilée plus tard dans la journée de jeudi et soumise au vote de la Federal Deposit Insurance Corporation et de la Réserve fédérale, constitue la première étape d'un vaste effort visant à renforcer la surveillance des banques, en particulier dans le sillage des turbulences du printemps qui ont entraîné la faillite de trois grandes sociétés financières.

La règle, qui mettrait en œuvre un accord conclu en 2017 par les régulateurs mondiaux, vise à réviser la manière dont les banques évaluent leur niveau de risque et, par conséquent, le montant d'argent qu'elles doivent conserver.

Les opposants au secteur ont déjà commencé à critiquer le plan, les banques cherchant à adoucir, à retarder ou à faire dérailler l'effort prévu de longue date par le gouvernement. Ils affirment que les augmentations sont injustifiées et économiquement néfastes.

"Le secteur bancaire n'a probablement pas influencé la proposition à venir autant qu'il le souhaitait. Mais il est déterminé à se battre sur ce qu'il considère comme des questions majeures dans les mois qui séparent jeudi de l'approbation d'une règle finale", a déclaré Ian Katz, directeur général de Capital Alpha Partners, basé à Washington, dans une note de recherche.

De hauts responsables de banques telles que JPMorgan Chase et Morgan Stanley ont prévenu que des règles plus strictes pourraient les obliger à se retirer de certains services ou à augmenter leurs frais. Les analystes estiment que la mise en conformité pourrait nécessiter des années de bénéfices non distribués, ce qui réduirait la capacité des banques à augmenter leurs dividendes ou à racheter des actions.

Dans ce qui devrait être une proposition longue et technique, les régulateurs bancaires souhaitent renforcer la manière dont les entreprises mesurent leurs risques en matière de prêts, de transactions et d'opérations internes. La proposition prévoit que les régulateurs américains mettent en œuvre un accord mondial antérieur par l'intermédiaire du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr, qui dirige les travaux, a déclaré qu'il chercherait également à obtenir des règles plus strictes pour les entreprises ayant plus de 100 milliards de dollars d'actifs, ce qui pourrait inclure des banques telles que Citizens Financial Group, Fifth Third, Huntington et Regions.

M. Barr, un démocrate choisi par le président Joe Biden, a fait valoir que les banques avaient besoin de réserves plus importantes pour se prémunir contre les risques imprévus, comme ce fut le cas lorsque plusieurs banques se sont effondrées au début de l'année sous l'effet de lourdes pertes non réalisées en raison de la hausse des taux d'intérêt, ce qui a contraint les autorités de réglementation à intervenir pour protéger les déposants.

"Le capital des banques est essentiel", a déclaré Dennis Kelleher, président-directeur général de Better Markets, qui milite en faveur de règles financières plus strictes. "C'est pourquoi Wall Street se bat pour empêcher les régulateurs d'exiger d'elles qu'elles aient suffisamment de capital." (Reportage de Pete Schroeder ; édition de Susan Heavey)