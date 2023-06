Citizens Financial Services, Inc. : Janney Capital n'est plus acheteur

Citizens Financial Services, Inc. est une société holding bancaire. La société détient et gère sa filiale CZFS Acquisition Company, LLC (CZFS), First Citizens Insurance Agency, Inc. et 1st Realty of PA LLC. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale First Citizens Community Bank (FCCB). La FCCB est une banque à service complet qui propose une gamme d'activités et de services bancaires aux particuliers, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions. Ces activités et services comprennent principalement des comptes chèques, des comptes d'épargne et des comptes à terme, des prêts immobiliers résidentiels, commerciaux et agricoles, des prêts commerciaux et industriels, des prêts à la consommation et aux subdivisions politiques, ainsi qu'une variété d'autres services financiers spécialisés. La division Trust and Investment de la banque propose une gamme complète de services d'investissement, de succession, de gestion des minéraux et de retraite pour les clients. La FCCB possède environ 31 bureaux en Pennsylvanie, au Delaware et à New York.

Secteur Banques