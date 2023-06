Citizens & Northern Corporation : Janney Capital abaisse son opinion à neutre

Citizens & Northern Corporation est une société holding dont l'activité principale est la banque de proximité. La société fournit des services bancaires et des services connexes aux particuliers et aux entreprises. Ses produits de prêt comprennent des prêts commerciaux, hypothécaires et à la consommation, ainsi que des instruments spécialisés, tels que les lettres de crédit commerciales. Ses produits de dépôt comprennent divers types de comptes chèques, des livrets et des relevés d'épargne, des comptes du marché monétaire, des comptes chèques à intérêts, des comptes de retraite individuels et des certificats de dépôt. Les filiales de la société comprennent Citizens & Northern Bank (la banque), Citizens & Northern Investment Corporation et Bucktail Life Insurance Company (Bucktail). C&N Bank propose une gamme de services bancaires, notamment des produits de dépôt et de prêt pour les particuliers et les entreprises. Elle propose également des services de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de son département fiduciaire et de C&N Financial Services, LLC (CNFS). La banque possède environ 29 succursales.

Secteur Banques