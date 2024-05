Citrus Leisure PLC a annoncé la nomination de Suresh de Mel en tant que président du conseil d'administration. Suresh De Mel sera le président du groupe de sociétés Citrus Leisure, qui comprend Waskaduwa Beach Resorts PLC et Hikkaduwa Beach Resorts PLC. Cette nomination fait suite au décès soudain du président du groupe, Prema Cooray.

La société a également annoncé la nomination de Lalith Withana en tant qu'administrateur indépendant non exécutif au sein des conseils d'administration des sociétés du groupe. Suresh De Mel, qui est administrateur indépendant non exécutif de Citrus Leisure PLC depuis 2011, apporte une grande expérience et une grande expertise à son nouveau rôle. Il possède une vaste expérience dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'investissement, de l'exportation et des services touristiques.

Sureshde Mel est cofondateur et directeur général de Lanka Fishing Flies (Pvt) Ltd. Il est l'ancien président du Conseil de développement des exportations du Sri Lanka et occupe actuellement le poste de conseiller principal auprès du ministère d'État pour la promotion des investissements. En outre, Suresh siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises et organisations représentant le tourisme responsable, l'agriculture durable et les PME régionales. Lalith Withana apporte au conseil d'administration une expertise approfondie dans les domaines de la finance, de l'audit et de l'assurance et a été nommé président des comités d'audit des entreprises concernées.

Au cours d'une carrière de plus de trente ans dans divers secteurs, Lalith Withana a occupé des postes de direction dans la banque, l'industrie et le commerce. Il est le fondateur et le directeur général d'Agility Consulting Services (Pvt) Ltd. et siège aux conseils d'administration de Softlogic Life Insurance PLC, HNB Finance, Serendipity Leisure (Pvt) Ltd. et Commercial Development Company PLC.