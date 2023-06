City Cars S A : - Assemblée générale ordinaire du 22/06/2023

Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 (et suivants) et 475 du Code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées ;

Lecture et approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration de la société et du groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport des Commissaires aux comptes et examen des états financiers consolidés du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 241.973.055 Dinars Tunisiens et un résultat net de 30.325.763 Dinars Tunisiens.

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et examen des états financiers individuels de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 221.879.572 Dinars Tunisiens et un résultat net de 28.581.663 Dinars Tunisiens.

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports de gestion de la société et du groupe City Cars élaborés par le Conseil d'Administration et afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, décide d'approuver lesdits rapports.

Première résolution : Lecture et approbation des rapports de gestion de la société et du groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022

Résultat net : 28.581.663 Dinars Tunisiens Réserves pour réinvestissement exonéré : 3.000.000 Dinars Tunisiens Résultats reportés : 18.016.042 Dinars Tunisiens Bénéfice distribuable : 43.597.705 Dinars Tunisiens Réserves légales (Plafonnées) : 0 Dinars Tunisiens Dividendes : 22.500.000 Dinars Tunisiens, soit 1,250 Dinar Tunisien par action. Résultats reportés : 21.097.705 Dinars Tunisiens

Les dividendes correspondent à un dividende brut de 1,250 Dinars Tunisiens par action. Le paiement aura lieu le ___________.

Cinquième résolution : Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 (et suivants) et 475 du Code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 (et suivants) et 475 du Code des sociétés commerciales, décide de prendre acte des conclusions dudit rapport et d'approuver les conventions qui y sont mentionnées.

Sixième résolution : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et définitif pour l'exécution de leurs mandats de gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Septième résolution : Allocation des jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer à 9.375 Dinars Tunisiens par Administrateur, le montant brut des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Huitième résolution : Nomination de deux administrateurs indépendants

Après avoir examiné les dossiers des candidats retenus dont la liste a été arrêtée par le Conseil d'Administration et communiquée du Conseil du Marché Financier, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en tant qu'administrateurs indépendants Monsieur Walid Ben Ali et Monsieur Slim Kalel pour une période de trois (3) années, couvrant les exercices sociaux 2023, 2024 et 2025 et se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025.