City Development Environment Co Ltd, anciennement Henan City Development Environment Co Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement au développement et à l'exploitation d'autoroutes ainsi qu'aux investissements, à la construction et à l'exploitation d'infrastructures. La société est également active dans la production d'énergie par incinération des déchets et dans le traitement des eaux usées. L'activité de développement et d'exploitation des autoroutes est principalement axée sur la gestion des autoroutes et les services de péage. L'activité d'investissement et de construction d'infrastructures concerne l'investissement et la construction, l'exploitation et la gestion, la conception, le conseil, le développement de données importantes et l'application de l'industrie des technologies de protection de l'environnement et les projets de traitement des eaux usées. La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.

Secteur Services et équipements environnementaux