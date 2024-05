City Developments Limited est une société immobilière internationale basée à Singapour, dont le réseau s'étend sur environ 163 sites dans 29 pays et régions. Son portefeuille d'actifs comprend des résidences, des bureaux, des hôtels, des appartements avec services, des logements pour étudiants, des centres commerciaux et des développements intégrés. Les secteurs d'activité de la société comprennent le développement immobilier, l'exploitation hôtelière, les immeubles de placement et les autres secteurs. Le secteur de la promotion immobilière est engagé dans le développement et l'achat de biens immobiliers destinés à la vente. Le secteur de l'exploitation hôtelière possède et gère des hôtels. Le secteur des immeubles de placement est engagé dans le développement et l'achat d'immeubles de placement destinés à la location. Le secteur Autres comprend les investissements en actions, les services de gestion et de conseil, et la fourniture de services de blanchisserie.

Secteur Développement et opérations immobilières