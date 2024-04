City of London Investment Group PLC est une société de gestion d'actifs basée au Royaume-Uni, composée de deux filiales détenues à 100 % qui investissent principalement dans des fonds à capital fixe pour le compte de leurs clients respectifs. La société, par l'intermédiaire de sa filiale City of London Investment Management Company Limited (CLIM), historiquement spécialisée dans les marchés émergents, a élargi sa gamme aux stratégies internationales, Opportunistic Value et Frontier, pour des clients principalement institutionnels. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Karpus Investment Management (KIM), propose des stratégies de fonds à capital fixe dans toutes les catégories d'actifs à des clients du secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis. La clientèle de ses deux filiales opérationnelles est à long terme et basée aux États-Unis, et comprend des fonds de pension, des fondations, des fonds de dotation et d'autres gestionnaires de fonds institutionnels. La société exerce ses activités aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et dans d'autres pays.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds