Réduction des objectifs de prix de Petrofac et Enquest

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

SMALL-CAP - GAGNANTS

City of London Investment Group PLC, hausse de 2,1% à 459p, fourchette sur 12 mois 319p-528p. L'investisseur en actions cotées à Londres indique que les fonds sous gestion au 31 janvier s'élèvent à 9,8 milliards USD, contre 9,2 milliards USD début juillet. Ceci malgré un environnement "difficile" et des "marchés agités". Maintien du dividende intérimaire de 11p. Cependant, le bénéfice avant impôts pour les six mois au 31 décembre a chuté d'environ 30% à 9,5 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente.

SMALL-CAP - LOSERS

Petrofac Ltd, baisse de 3,4 % à 78,7 p, fourchette sur 12 mois 62,7 p-161,2 p. Barclays réduit l'objectif de cours de l'action de la société de services énergétiques à 110p, contre 200p précédemment. Elle maintient toutefois sa recommandation d'achat.

EnQuest PLC, baisse de 2,4 % à 18,17 p, fourchette sur 12 mois 18,06 p-37,35 p. JPMorgan réduit le prix cible de l'action du producteur de pétrole et de gaz ayant des activités au Royaume-Uni et en Malaisie à 35p au lieu de 38p. La semaine dernière, Enquest a averti que les dépenses d'exploitation sont susceptibles d'avoir augmenté plus rapidement que la production au cours de 2022. Enquest prévoit de déclarer des dépenses d'exploitation d'environ 400 millions USD, soit une augmentation de 25 % par rapport aux 321,0 millions USD de 2021. La production moyenne en 2022 est de 47 259 barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 6,4 % par rapport aux 44 415 de 2021.

