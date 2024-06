City Office REIT, Inc. est une société immobilière à gestion interne. La société se concentre sur l'acquisition, la propriété et l'exploitation d'immeubles de bureaux situés principalement sur les marchés de la Sun Belt. La société possède environ 24 propriétés comprenant 58 immeubles de bureaux avec un total d'environ 5,7 millions de pieds carrés de surface louable nette (NRA) dans les zones métropolitaines de Dallas, Denver, Orlando, Phoenix, Portland, Raleigh, San Diego, Seattle et Tampa. Les biens immobiliers de la société comprennent notamment The Terraces, 2525 McKinnon, Block 23, Pima Center, Canyon Park, Mission City, AmberGlen, Cascade Station, Bloc 83, Greenwood Blvd, Central Fairwinds, Florida Research Park, Denver Tech, Circle Point, Superior Pointe, Carillon Point, Intellicenter, City Center, Park Tower, Papago Tech, The Quad, Camelback Square, 5090 N 40th St, et SanTan.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial