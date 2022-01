City Office REIT annonce l'acquisition de Raleigh

City Office REIT, Inc. a annoncé qu'elle avait conclu l'acquisition du Bloc 83, un complexe de bureaux de premier ordre composé de deux bâtiments et situé à Raleigh, en Caroline du Nord, pour un prix d'achat brut de 330,0 millions de dollars, hors frais de clôture. Le Bloc 83 est situé dans le sous-marché de Glenwood South, un quartier où l'on vit, travaille et s'amuse dans le centre-ville de Raleigh. Glenwood South a attiré une population de jeunes professionnels venant de zones métropolitaines plus importantes et est l'épicentre du quartier des restaurants, des magasins et des divertissements de Raleigh.