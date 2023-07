Citycon Oyj est une société d'investissement immobilier basée en Finlande et spécialisée dans les locaux commerciaux. Ses principales activités comprennent la location, la gestion et le développement du portefeuille immobilier, ainsi que la planification et la mise en service de la construction de nouveaux locaux. Ses opérations sont divisées en trois unités commerciales : Finlande, Suède et Pays Baltes. La société exploite 55 centres commerciaux dans les pays nordiques : Suède et Finlande ; Lituanie et Estonie La société exploite un certain nombre de filiales, notamment la filiale à 100 % Sektor Gruppen.

Secteur Développement et opérations immobilières