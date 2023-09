Civeo Corporation fournit des services d'accueil. La société opère dans trois secteurs d'activité, à savoir le Canada, l'Australie et les États-Unis. Elle fournit des services d'accueil aux clients, y compris l'hébergement, la restauration, les services alimentaires, l'entretien ménager et la maintenance des installations d'hébergement. Elle fournit également des services qui soutiennent les opérations quotidiennes des installations d'hébergement, tels que la blanchisserie, la gestion et l'entretien des installations, le traitement de l'eau et des eaux usées, la production d'énergie, les systèmes de communication, la sécurité et la logistique. La société propose des activités de développement pour les installations d'hébergement de la main-d'œuvre, y compris la sélection du site, l'obtention des permis, l'ingénierie et la conception, la gestion de la fabrication et la construction du site, ainsi que la fourniture de services d'accueil une fois que l'installation est construite. La société exploite environ 26 lodges et villages au Canada, en Australie et aux États-Unis, avec un total d'environ 28 000 chambres.

Secteur Développement et opérations immobilières