Civista Bancshares, Inc. est une société holding financière. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Civista Bank, exerce des activités de banque de proximité. Par l'intermédiaire de ses établissements situés dans les comtés d'Erie, Crawford, Champaign, Cuyahoga, Franklin, Huron, Logan, Madison, Montgomery, Ottawa, Richland, Henry, Wood et Summit (Ohio), dans les comtés Dearborn et Ripley (Indiana) et dans le comté Kenton (Kentucky), Civista Bank exerce une activité bancaire générale qui consiste à collecter les dépôts des clients, à octroyer des prêts, à acheter des titres et à proposer des services fiduciaires. La Civista Bank exerce également une activité générale de location et de financement d'équipements par l'intermédiaire de sa division Civista Leasing & Financing (CLF). Sa division Civista Wealth Management offre des services de conseil en investissement aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organisations à but non lucratif, avec une gestion personnalisée des investissements, des services de conseil 401(k) pour les employeurs, une planification financière et des services fiduciaires.

Secteur Banques