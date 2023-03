Civitanavi améliore les comptes en 2022 et détache le dividende

(Alliance News) - Civitanavi Systems Spa a annoncé jeudi avoir clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 7,1 millions d'euros, en hausse par rapport aux 4,9 millions d'euros de l'année précédente.

L'exercice confirme la performance de croissance significative du chiffre d'affaires total, qui s'élève à 34,4 millions d'euros, en hausse de 37 % par rapport aux 25,1 millions d'euros au 31 décembre 2021, malgré le ralentissement enregistré dans la division industrielle. Compte tenu de ce ralentissement, la société a jugé prudent d'actualiser les prévisions pour 2022 de 34,8 millions d'euros - le chiffre le plus bas de la fourchette - à 32 millions d'euros lors de la communication au marché du chiffre d'affaires opérationnel des neuf premiers mois de l'année.

Grâce à la performance supérieure aux prévisions de la division Aérospatiale et Défense, le chiffre d'affaires total s'est élevé à 34,4 millions d'euros. Plus précisément, la baisse du chiffre d'affaires de la division industrielle a été principalement compensée par l'augmentation des ventes de la division A&D, initialement prévue en 2023 mais avancée à 2022 à la demande du client.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 9,9 millions d'euros, contre 7,9 millions d'euros l'année précédente, soit une augmentation d'environ 25 %. L'augmentation en termes absolus est liée à la croissance du chiffre d'affaires, tandis que la diminution en termes de pourcentage de la marge est attribuable à l'évolution du scénario des coûts de l'énergie, aux taux d'inflation et à la rareté persistante de l'électronique.

Afin de préserver les marges, l'entreprise a géré la pénurie, entre autres, en modifiant la conception du produit et en remplaçant les composants électroniques par ceux qui sont plus largement disponibles sur le marché ; elle a ainsi réussi, en partie, à contenir les augmentations de prix et à éviter les arrêts de production.

L'Ebitda au 31 décembre 2022 s'élève à 9,1 millions d'euros, contre 7,8 millions d'euros en 2021.

L'Ebit ajusté s'élève à 8,9 millions d'euros contre 6,9 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'évolution de l'Ebit ajusté est principalement due à l'augmentation de l'Ebitda ajusté, tandis que les amortissements sont en ligne avec la même période de l'année précédente.

L'Ebit s'est élevé à 7,9 millions d'euros, contre 6,7 millions d'euros en 2021, avec une marge sur le chiffre d'affaires total de 23 %, en baisse par rapport aux 27 % de l'année précédente, principalement en raison de coûts non récurrents.

La position financière nette au 31 décembre 2022 s'élevait à 24,5 millions d'euros, contre une dette financière nette de 2,9 millions d'euros au 31 décembre 2021. Ce résultat est principalement dû à la trésorerie générée par les opérations au cours de l'exercice.

Les prises de commandes ont atteint 41,0 millions d'euros en 2022, en hausse de 38 % par rapport aux 29,8 millions d'euros de l'année précédente, ce qui constitue un record en termes de prises de commandes en une année. La tendance montre une évolution significative des commandes au fil des ans, plus que proportionnelle au revenu total de l'année. A ce jour, en 2023, la prise de commande est de 16,7 millions d'euros.

"Pour l'avenir, Civitanavi reste confiante quant aux tendances de la demande à moyen et long terme dans le secteur dans lequel elle opère, alimentée par ses principales caractéristiques concurrentielles distinctives et ses accords solides avec des acteurs internationaux", a expliqué l'entreprise.

"En 2023, nous prévoyons des volumes de revenus croissants soutenus par le développement des projets déjà en carnet et un bon flux de nouvelles commandes. Les prévisions en termes de revenus totaux pour 2023 ont été mises à jour lors de l'approbation du budget 2023, afin de mieux refléter dans les projections le changement de scénario macroéconomique par rapport à ce qui avait été publié début février 2022, envisageant un objectif de l'ordre de 42-46 millions d'euros, ce qui a été confirmé à ce jour."

Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,13 EUR par action.

L'action de Civitanavi Systems a clôturé jeudi en hausse de 3,9 %, à 3,64 euros par action.

