Civitanavi Systems est une société basée en Italie qui se consacre principalement à la conception, au développement et à la production de systèmes de navigation et de stabilisation inertielle. La société opère dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, y compris l'espace, le terrestre, l'aéronautique, le naval et l'industriel, l'exploitation minière et le pétrole et le gaz. Elle fournit des systèmes conçus et fabriqués à l'aide de méthodes, de techniques et d'algorithmes basés sur les technologies FOG (gyroscope à fibre optique) et MEMS (microsystèmes électromécaniques), également intégrés à des dispositifs de navigation par satellite. La société est présente localement.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense