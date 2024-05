Civitas Resources, Inc. est un producteur national indépendant de pétrole et de gaz qui se concentre sur le développement de ses actifs dans les bassins de Denver-Julesburg (DJ) et du Permien. Les activités de la société se concentrent sur les bassins de Denver-Julesburg (DJ), du Delaware et du Midland. Ses installations de développement sont situées dans les comtés de la chaîne frontale du nord et du centre du Colorado, ainsi que dans le sud-est du Nouveau-Mexique et l'ouest du Texas. Sa superficie dans le bassin DJ est d'environ 453 600 acres nettes et, dans le bassin Permien, elle est d'environ 68 500 acres nettes. La production totale de la société s'élève à environ 280 000 barils d'équivalent pétrole (bep).

