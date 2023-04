Civitas Social prend acte de l'application de la loi à l'encontre d'Auckland Home

Civitas Social Housing PLC - société d'investissement immobilier dans le secteur de la santé basée à Exeter, en Angleterre - prend note de l'avis d'exécution publié le 20 avril à l'égard d'Auckland Home Solutions, l'un des 18 fournisseurs agréés travaillant avec Civitas. Cet avis fait suite à un avis précédent publié le 13 août 2021 et reflète l'engagement actif et continu d'Auckland avec le régulateur du logement social. L'avis confirme l'élargissement du conseil d'administration d'Auckland avec la nomination de trois directeurs non exécutifs supplémentaires. Ajoute que Civitas Investment Management Ltd a travaillé pour soutenir Auckland dans la conduite des améliorations opérationnelles et de gouvernance qui ont été réalisées à ce jour et que ce travail se poursuivra. Note que la croissance des revenus locatifs et des encaissements décrite dans la mise à jour commerciale du 30 janvier est restée la même pour le reste de l'exercice financier jusqu'au 31 mars. Auckland représente environ 16% des loyers annuels contractés par Civitas au 30 septembre 2022.

Cours actuel de l'action : 56,20 pence, en baisse de 5,6 % vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 35

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

