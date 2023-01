Civitas note que My Space Housing reçoit l'application des loyers

Civitas Social Housing PLC - société d'investissement immobilier dans le secteur des soins de santé basée à Exeter, en Angleterre - déclare que l'organisme de réglementation du logement social du Royaume-Uni a émis un avis d'exécution concernant le loyer impayé de My Space Housing Solutions. "L'organisme de réglementation du logement social exige que My Space entreprenne un certain nombre d'actions, notamment le renforcement de son conseil d'administration, la présentation de rapports sur la solvabilité et l'élaboration de plans d'action concernant le respect de la norme de loyer", explique Civitas. La société ajoute que My Space a "toujours" payé le loyer à temps chaque mois concernant neuf propriétés. "Cependant, plus récemment, des arriérés de loyer sont apparus, qui ne sont pas significatifs dans le contexte du portefeuille CSH mais qui font l'objet d'un suivi actif", annonce-t-elle.

Au 30 septembre 2022, My Space Housing représentait 1,3% du parc locatif de Civitas.

Cours actuel de l'action : 58,30 pence, en baisse de 2,0% le mardi

Variation sur 12 mois : baisse de 40 %.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.