(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Cizzle Biotechnology Holdings PLC - Société londonienne de développement de diagnostics engagée dans le développement d'un test sanguin pour la détection précoce des différentes formes de cancer du poumon - Déclare une perte et un résultat global total pour les six mois au 30 juin de 431 000 GBP, en hausse par rapport aux 390 000 GBP de l'année précédente. La perte de base et la perte diluée par action s'élèvent à 0,12 pence, contre 1,43 pence pour l'exercice précédent. Les frais administratifs sont passés de 415 000 GBP à 457 000 GBP. Le président Allan Syms a déclaré : "Le groupe a continué à faire d'excellents progrès au cours du premier semestre 2023, des étapes clés ayant été franchies dans le développement de notre test exclusif pour le biomarqueur CIZ1B, qui est fortement associé au cancer du poumon à un stade précoce." Ajoute : "La priorité sera d'achever les essais cliniques et d'obtenir l'accréditation Laboratory Developed Test, puis d'étendre l'utilisation de nos anticorps CIZ1B pour une utilisation dans un format de flux latéral."

----------

Libertine Holdings PLC - Fournisseur de solutions de plates-formes technologiques basé à Sheffield, en Angleterre - déclare que le revenu total pour les douze mois se terminant le 31 mars a diminué de plus de moitié, passant de 2,9 millions de livres sterling l'année précédente à 1,3 million de livres sterling, tandis que les frais d'administration ont presque triplé, passant de 1,3 million de livres sterling à 3,6 millions de livres sterling. La perte avant impôts s'est creusée, passant de 3,3 millions de livres sterling à 4,1 millions de livres sterling. Les recettes commerciales de l'année ont été générées par des services d'ingénierie sur un certain nombre de programmes de clients. La majeure partie des recettes provient du développement de l'ingénierie avec Hyliion sur la première phase de notre accord de développement conjoint. Les revenus de subventions de la période concernent un nouveau programme qui a débuté avec le BEIS en mars 2022. Les dépenses administratives ont augmenté en raison de l'investissement dans le développement technique de base, de l'augmentation de l'équipe d'ingénieurs pour soutenir les contrats avec les clients et d'une année complète d'honoraires professionnels après l'introduction en bourse. En fin d'année, le solde de trésorerie des États était de 2,5 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 6,7 millions de livres sterling.

----------

Curzon Energy PLC - investisseur et développeur de projets de gaz naturel basé à Londres - annonce une perte avant impôts de 367 719 USD pour les six mois se terminant le 30 juin, contre 408 424 USD l'année précédente. Les frais administratifs ont chuté de 11 %, passant de 307 999 USD à 272 656 USD. La perte de base par action s'est élevée à 0,004 USD, inchangée par rapport à l'année précédente. déclare qu'il est peu probable que le conseil d'administration recommande la distribution d'un dividende dans un avenir proche. Au cours de l'année, les efforts de Says se sont concentrés sur l'identification, l'évaluation et l'exécution d'un accord visant à inverser une opportunité passionnante pour Curzon. De nombreux projets et partenaires potentiels ont été envisagés, mais le conseil d'administration a estimé que la majorité d'entre eux n'avaient pas la capacité d'exécuter ou d'accéder au financement nécessaire pour faire avancer leurs visions respectives. Bien que les progrès aient été lents, le conseil est convaincu que la recherche du bon partenariat sera la clé de l'avenir de Curzon et de la réalisation de bénéfices pour toutes les parties prenantes. Elle espère pouvoir annoncer une transaction à court terme.

----------

Crossword Cybersecurity PLC - Fournisseur de solutions de cybersécurité basé à Londres - annonce un chiffre d'affaires de 1,9 million de livres sterling pour le semestre clos en juin, soit une hausse de 27 % par rapport aux 1,5 million de livres sterling de l'année précédente, et une augmentation de 23 % du coût des ventes, qui est passé de 1,3 million de livres sterling à 1,6 million de livres sterling. La perte avant impôts s'est creusée, passant de 2,3 millions de livres sterling à 2,5 millions de livres sterling. La perte de base par action s'est élevée à 3 pence, contre 2 pence l'année dernière. L'entreprise américaine dispose d'une solide réserve de ventes, dont la conversion continue permettra de générer des revenus conformes aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année qui s'achève le 31 décembre. L'objectif est de réduire de moitié les dépenses administratives en pourcentage du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2022. Estime que l'accent mis sur l'amélioration des marges garantira une voie claire et soigneusement gérée pour atteindre la rentabilité à moyen terme. Prévoit un taux de croissance du chiffre d'affaires d'environ 30 % pour 2024, afin d'atteindre un chiffre d'affaires total d'environ 8 millions de livres sterling en 2024. L'objectif est de dégager un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et d'atteindre le seuil de rentabilité mensuel au cours du second semestre 2024.

----------

Kistos Holdings PLC - Investisseur dans le secteur de l'énergie basé à Londres - annonce un chiffre d'affaires réel de 105,1 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 juin, soit une baisse de 24 % par rapport aux 137,5 millions de livres sterling de l'année précédente, en raison de la baisse des prix moyens des produits de base. La perte avant impôt s'est élevée à 5,2 millions de livres sterling, contre un bénéfice avant impôt de 102,5 millions de livres sterling. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 16 pence, contre 63 pence l'année précédente. La production totale a atteint 1,7 million de kilo-barils d'équivalent pétrole, soit une baisse de 25 % par rapport aux 2,2 millions de kboe de l'année précédente.

----------

Phoenix Copper Ltd - Explorateur de métaux de base et de métaux précieux dans l'État américain de l'Idaho - annonce une perte avant impôts de 625.369 USD pour les six mois se terminant le 30 juin, contre 1,1 million USD l'année précédente. Les frais administratifs sont tombés à 617 788 USD, contre 1,1 million USD auparavant. La perte par action s'est élevée à 0,50 USD, contre 0,86 USD. L'actif net de l'entreprise en fin de période s'élève à 37,39 millions d'USD, soit peu de changement par rapport aux 38,22 millions d'USD de l'année précédente. La société finalise actuellement les documents nécessaires à la création d'une catégorie d'obligations autorisées d'un montant total de 300 millions d'USD et à leur admission à la négociation sur l'International Stock Exchange dans les îles Anglo-Normandes, en prélude à la clôture d'une première tranche visant à lever jusqu'à 80 millions d'USD. "Nous sommes en discussion avec un certain nombre de parties intéressées depuis un certain temps, et nous avons bon espoir de pouvoir enfin clôturer l'opération dans un avenir proche", déclare la société.

----------

Reabold Resources PLC - Société pétrolière et gazière ayant des projets au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Roumanie - déclare un chiffre d'affaires nul pour le semestre clos le 30 juin, contre 560 000 GBP l'année dernière, tandis que les frais d'administration sont passés de 722 000 GBP à 1,1 million GBP. La perte avant impôt est passée de 2,7 millions de livres sterling à 3,7 millions de livres sterling, tandis que la perte par action est passée de 3 pence à 4 pence. Sachin Oza et Stephen Williams, co-directeurs généraux, ont commenté l'événement : "Les 12 prochains mois seront passionnants pour Reabold, avec l'anticipation d'un flux de nouvelles sur nos actifs clés et la réception attendue du paiement conditionnel de 9,5 millions de livres sterling de Shell (en tant que solde de la contrepartie pour le projet Victory)".

----------

ADM Energy PLC - Investisseur en ressources naturelles basé à Londres - déclare un revenu nul au cours des six mois précédant le 30 juin, contre 600 000 GBP l'année précédente, tandis que les dépenses administratives ont diminué de plus de moitié, passant de 897 000 GBP à 292 000 GBP. La perte avant impôt est passée de 834 000 GBP à 460 000 GBP, avec une perte de base et diluée par action de 0,1 pence, contre 0,3 pence pour le LPS. Stefan Olivier, directeur général, a déclaré : "Nous sommes enthousiastes à l'idée d'aller de l'avant : "Nous sommes ravis d'aller de l'avant avec les plans de forage de trois puits sur la concession d'Altoona, qui se trouve dans un champ majeur des États-Unis, le champ pétrolifère de Midway-Sunset.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.