(Alliance News) - Cizzle Biotechnology Holdings PLC a annoncé lundi que son test propriétaire pour le biomarqueur CIZ1B a été choisi dans le cadre d'une "étude clinique importante" dans un centre de cancérologie américain "de premier plan".

Les actions de Cizzle étaient en hausse de 4,1 % à 1,51 pence chacune lundi après-midi à Londres.

La société londonienne de développement de diagnostics, qui met au point un test sanguin pour la détection précoce de différentes formes de cancer du poumon, a déclaré que la sélection était due à une collaboration précoce avec Cizzle Bio Inc, son partenaire stratégique et exclusif pour l'octroi de licences aux États-Unis.

Dans ce "grand centre de cancérologie", Cizzle évaluera le test CIZ1B pour confirmer si les nodules pulmonaires identifiés par tomodensitométrie sont positifs pour le biomarqueur CIZ1B.

Cizzle a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Bio au début du mois d'avril, après quoi elle a reçu un premier paiement non remboursable de 100 000 USD, accordant à Bio une période de négociation exclusive de 120 jours. Elle s'attend à recevoir 300 000 USD supplémentaires une fois qu'un accord juridique contraignant aura été conclu, accordant à Bio une "licence exclusive pour développer et commercialiser des tests de diagnostic clinique basés sur le biomarqueur CIZ1B afin de faciliter la détection précoce du cancer du poumon en Amérique du Nord".

Par la suite, des paiements minimums "garantis" de redevances de 2,3 millions USD seront dus sur une période de 30 mois, dans le cadre de la redevance de 10 % payable sur les recettes brutes. Cizzle détiendra également 10 % de Bio.

Cizzle a déclaré "avoir travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction américaine de Bio afin de déterminer un calendrier comportant des étapes clés pour la mise sur le marché du test du biomarqueur CIZ1B de la société".

M. Cizzle a indiqué que Bio prévoyait d'enregistrer son premier laboratoire américain accrédité par la Food & Drug Administration pour l'amélioration des laboratoires cliniques en septembre, le lancement complet du produit étant prévu pour avril 2025.

"Après des années de recherche à l'université de York et d'autres investissements et développements par Cizzle, la société se trouve maintenant à un point d'inflexion passionnant", a commenté le président exécutif Allan Syms.

"Le partenariat [...] a ouvert la voie à une collaboration avec les principaux centres de lutte contre le cancer, clarifie l'itinéraire et la date de lancement du premier produit et génère des flux de revenus garantis pour l'avenir.

"C'est une période passionnante pour Cizzle Biotechnology et je suis impatient de conclure l'accord contraignant avec Bio et de fournir plus de détails sur l'important programme d'essais cliniques avec les meilleurs hôpitaux du territoire, en temps voulu."

