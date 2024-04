CK Asset Holdings Limited, anciennement Cheung Kong Property Holdings Limited, est une société holding d'investissement qui se consacre principalement aux activités immobilières. La société est impliquée dans le développement immobilier, l'investissement immobilier, l'exploitation d'hôtels et de suites de services, la gestion de biens et de projets. En outre, la société est engagée dans la location d'avions. La société exerce ses activités à Hong Kong, en Chine continentale et à Singapour.

Secteur Développement et opérations immobilières