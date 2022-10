Des dizaines d'offres pour le siège d'Evergrande à Hong Kong

La date limite de soumission des offres finales pour la tour, China Evergrande Centre, dont la valeur se situe entre 8 et 9 milliards de dollars HK (1,02 à 1,15 milliard de dollars), se termine le 31 octobre.

Cependant, après une réponse tiède lors d'un premier tour d'offres cette année, on ne sait pas combien d'entre eux proposeront des offres finales.

La vente devrait laisser Evergrande et ses détenteurs d'obligations étrangères avec très peu, voire pas du tout, de l'argent qui leur est dû, une fois que le produit de la vente aura remboursé un prêt de 7,6 milliards de HK$ à une banque qui détient le bâtiment en garantie.

Evergrande, qui croule sous plus de 300 milliards de dollars de dettes et est au centre d'une crise sans précédent du secteur immobilier en Chine, avait tenté de vendre sa tour de 27 étages dans le quartier de Wan Chai à Hong Kong pour lever des fonds avant qu'elle ne soit saisie par les créanciers le mois dernier.

Un accord potentiel de 1,7 milliard de dollars pour la vente du bâtiment emblématique a échoué à la fin de l'année dernière, portant un coup aux efforts d'Evergrande pour céder certains actifs afin de rembourser les créanciers après avoir manqué des paiements d'intérêts sur ses obligations offshore.

Les créanciers de la tour de bureaux ont nommé un administrateur judiciaire, Alvarez and Marsal, en septembre pour saisir l'actif, selon les documents déposés au registre des sociétés et au registre foncier de Hong Kong, alors que le promoteur le plus endetté du monde s'efforce de sortir de sa crise de la dette.

La tour avait été mise en gage pour un prêt de 7,6 milliards de dollars hongkongais auprès de créanciers dirigés par la filiale de Hong Kong de la société d'État chinoise China Citic Bank Corp Ltd.

Reuters a rapporté en juillet qu'Evergrande cherchait à vendre la tour par le biais d'un appel d'offres, mais il n'y a eu que quelques propositions et les offres étaient inférieures à 10 milliards de HK$ et à son prix d'achat de 12,5 milliards de HK$ en 2015.

Le grand promoteur de Hong Kong CK Asset, fondé par le milliardaire Li Ka-shing, a déclaré à l'époque qu'il avait soumis une offre pour le bâtiment.

Bien que les noms des acheteurs potentiels du dernier tour ne soient pas immédiatement connus, nombre d'entre eux ont signé des pactes de non-divulgation, a déclaré Godfrey Cheng, directeur principal adjoint chez Savills Hong Kong, qui a été engagé pour céder l'actif.

Le bâtiment est maintenant évalué entre 8 et 9 milliards de dollars hongkongais, a déclaré Cheng.

Cela laisserait très peu pour les créanciers d'Evergrande, qui détiennent 22,5 milliards de dollars de la dette offshore du promoteur, étant donné que 7,6 milliards de HK$ sont dus à Citic.

La vente, l'un des rares actifs offshore d'Evergrande, intervient également dans un contexte où le marché de l'immobilier de bureau à Hong Kong a vu ses prix chuter de 30 % au cours des trois dernières années.

L'autre actif d'Evergrande en dehors du continent -- un grand terrain dans le district de Yuen Long à Hong Kong -- a été saisi par le gestionnaire d'actifs américain Oaktree Capital Management plus tôt cette année.

(1 $ = 7,8493 dollars de Hong Kong)