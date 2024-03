Après plus de trois ans d'accalmie due à une pandémie, les Chinois du continent s'arrachent les maisons à Hong Kong, représentant jusqu'à un tiers des nouvelles ventes immobilières, quelques semaines après que la ville a supprimé tous les droits de timbre supplémentaires imposés aux acheteurs étrangers.

L'afflux d'acheteurs de Chine continentale sur l'un des marchés immobiliers les plus chers du monde - signalé par plusieurs agents immobiliers et promoteurs - intervient alors que la confiance dans le marché immobilier de la Chine continentale est ébranlée par une crise de la dette et des perspectives économiques incertaines.

Selon les estimations des agents immobiliers, les Chinois continentaux représentent aujourd'hui 20 à 30 % des ventes de logements neufs, certains acheteurs ayant récemment acquis jusqu'à huit appartements à la fois.

Fin février, Hong Kong a supprimé tous les droits de timbre supplémentaires, y compris ceux applicables à l'achat d'une deuxième propriété, ainsi que les droits imposés aux personnes qui vendent un appartement dans les deux ans suivant son achat. Les étrangers, qui devaient payer une taxe de 15 % depuis octobre, contre 30 % auparavant, paient désormais environ 4,25 %, soit le même taux que les locaux.

Le revirement de ce qui a été considéré comme une tentative infructueuse du gouvernement au cours des années 2010 pour refroidir les prix de l'immobilier est intervenu après que les prix de l'immobilier à Hong Kong ont chuté de plus de 20 % par rapport à leur sommet de 2021 en raison de la hausse des taux hypothécaires, de l'exode des talents et de la faiblesse des perspectives du marché.

Mais même si les ventes ont augmenté, les prix restent bas car les promoteurs offrent des rabais pour écouler les stocks. S&P Global Ratings a estimé que le volume des transactions cette année ne se redresserait que modérément à partir de 2023, car les taux d'intérêt restent élevés.

L'immobilier reste un pilier de l'économie de Hong Kong, et la part des achats effectués par des Chinois du continent a atteint 17 %, un niveau record, au quatrième trimestre de l'année dernière, selon une étude menée par l'agence immobilière Midland Realty.

Cette augmentation coïncide avec une tentative du gouvernement de Hong Kong d'attirer les talents en renonçant à un droit de timbre supplémentaire pour les acheteurs étrangers, à moins qu'ils ne parviennent pas à obtenir la citoyenneté au bout de sept ans.

Aujourd'hui, cette part a encore augmenté pour atteindre environ 30 % sur le marché primaire, a déclaré Midland, sur la base de ses ventes internes.

Lors d'un nouveau lancement effectué ce mois-ci par Wheelock Properties et MTR Corp, les professionnels de Chine continentale prévoyant de s'installer à Hong Kong représentaient environ 20 % des personnes ayant exprimé leur intention d'acheter, a indiqué le promoteur.

Certains Chinois continentaux achètent en masse.

Il y a deux semaines, le principal promoteur immobilier Henderson Land a vendu la totalité des 30 appartements proposés lors d'un événement de lancement, selon l'agent immobilier Centaline. Deux acheteurs ont acquis huit appartements chacun, et l'un d'entre eux, qui a dépensé 42 millions de HK$ (5,4 millions de dollars) au total, était originaire de Chine continentale.

Dans un autre lotissement Henderson situé dans le district de Kowloon, un acheteur de Chine continentale a acheté cinq appartements pour un montant total de 25 millions de dollars HK, selon les médias.

Les promoteurs, dont CK Asset et New World Development, ont également déclaré qu'ils feraient davantage de marketing à l'intention des Chinois du continent.

Selon les agents immobiliers, les acheteurs de Shenzhen sont particulièrement intéressés par Hong Kong. La ville méridionale et centre d'affaires est limitrophe de la ville de Hong Kong.

Alan Cheng, directeur général de Centaline Property Agency pour la Chine méridionale, a déclaré que la société avait reçu plus de 1 500 demandes de renseignements de Shenzhen concernant des biens immobiliers à Hong Kong et qu'elle avait réalisé huit transactions au cours des deux dernières semaines.

"Nous avons des clients qui ne s'étaient jamais intéressés à Hong Kong mais qui s'interrogent maintenant sur le seuil et le rendement d'un investissement immobilier", a-t-il déclaré.

"Ils ont entendu dire que Hong Kong était un bon marché. (1 $ = 7,8210 dollars de Hong Kong) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Miral Fahmy)