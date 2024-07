CK Hutchison Holdings Limited est un groupe diversifié organisé autour de 5 pôles d'activités : - distribution de détail (38,5% du CA) : vente de produits de beauté et de soins, de parfums, d'appareils électroménagers, de vins, de boissons, etc. ; - prestations de services de télécommunications (23,3%) ; - développement, construction et exploitation d'infrastructures (22,5%) : centrales électriques, unités de traitement des eaux usées, unités de distribution d'eau potable, etc. ; - développement et exploitation de ports (8,1%) ; - autres (7,6%) : notamment activité de prise de participations.

Secteur Détaillants autres spécialités