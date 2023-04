Hutchison a rencontré le gouvernement britannique alors que l'accord avec Vodafone est soumis à un examen réglementaire minutieux

Vodafone a déclaré en octobre qu'il était en pourparlers avec son rival pour combiner leurs réseaux britanniques, avec une répartition prévue de la propriété de 51% de Vodafone et 49% de Hutchison, le conglomérat de Hong-Kong de télécommunications et de ports détenu en partie par le milliardaire Li Ka-shing.

L'autorité de régulation antitrust, la Competition and Markets Authority (CMA), examinera cette opération, qui ramènerait le nombre de réseaux de quatre à trois.

Le gouvernement a toutefois annoncé mardi son ambition de fournir des réseaux 5G autonomes à toutes les zones peuplées du pays d'ici 2030, grâce à un "cadre favorable à l'investissement", et a confirmé son "ouverture à la consolidation du marché".

Le codirecteur général de Hutchison, Canning Fok, a rencontré des représentants du gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak, ont déclaré trois sources, dont l'une a qualifié la réunion de positive. Cette source a précisé que le fils de Ka-Shing et président de la société, Victor Li, était présent.

M. Fok, qui a déclaré le mois dernier que des négociations prolongées étaient en phase finale, a également rencontré la directrice générale par intérim de Vodafone, Margherita della Valle, dans le but de faire passer l'accord, ont déclaré deux des sources.

Les porte-parole de Three UK et de Vodafone se sont refusés à tout commentaire. Un porte-parole du bureau de M. Sunak a déclaré qu'il ne reconnaissait pas l'existence d'une réunion.

Les deux entreprises diront qu'elles doivent unir leurs forces pour avoir les moyens de déployer la prochaine génération de réseaux 5G autonomes souhaitée par le gouvernement.

Elles pourraient prendre des engagements en matière d'investissement dans les réseaux lorsqu'elles annonceront l'accord, ont déclaré deux des sources. Elles envisagent également de s'engager sur la tarification pour les clients, bien que cela soit moins probable, ont déclaré les sources.

AUGMENTATION DES FACTURES

L'accord devrait être annoncé au moment où des millions de clients des quatre réseaux sont confrontés à des augmentations à deux chiffres de leur facture, ce qui incitera les autorités de régulation à maintenir un marché concurrentiel.

La patronne de la CMA, Sarah Cardell, a déclaré en février, lors d'un discours intitulé "UK merger control in 2023", qu'il ne fallait pas sous-estimer les risques liés aux opérations anticoncurrentielles.

Un minimum de quatre opérateurs sur les principaux marchés est depuis longtemps un principe pour les régulateurs. Il y a sept ans, Hutchison a tenté d'acquérir l'unité britannique de Telefonica, O2, mais l'autorité britannique de régulation des télécommunications s'y est opposée et la Commission européenne l'a bloquée.

Dans sa déclaration de mardi, le gouvernement a indiqué qu'il n'y avait pas de "nombre magique" d'opérateurs de téléphonie mobile, tout en soulignant que toutes les décisions relatives à la consolidation relevaient de la CMA.

La combinaison de Vodafone et Three devancerait EE de BT et O2 de Virgin Media et deviendrait le leader du marché, avec 27 millions de connexions clients.

Vodafone et Hutchison ont investi massivement dans la 4G et la 5G ces dernières années, mais ont déclaré que leurs rendements financiers étaient insuffisants pour continuer à le faire.

"Nous sommes convaincus que notre argument est très solide, qu'aucune des deux entreprises n'offre un retour sur le coût du capital", a déclaré un cadre supérieur à Reuters. "L'accord créerait une concurrence plus forte pour stimuler le déploiement de la 5G.

Toutes les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible des négociations.

Robert Finnegan, directeur général de Three UK, a déclaré le mois dernier que des niveaux élevés d'investissement seraient nécessaires pour fournir les réseaux dont la Grande-Bretagne a besoin, et que les niveaux d'investissement répartis entre les quatre acteurs individuels actuels n'étaient pas viables.