Baisse des prix ; Tenaris reste à flot

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens sont passés dans le rouge jeudi, avant la publication des données tant attendues sur l'inflation et le chômage dans la zone euro, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion de la BCE, qui donnera un aperçu des prochaines actions de la banque centrale.

Les marchés sont entièrement pricés pour une augmentation de 50 points de base ce mois-ci et n'excluent pas une autre augmentation de 50 points de base en mai.

Sur le front des données, les Pays-Bas sont devenus la dernière économie européenne à afficher des chiffres d'inflation significativement élevés pour le mois de février, le taux du pays passant à 8,0 pour cent après quatre mois de décélération dans le sillage d'une flambée des prix alimentaires.

Jeudi, dans l'outil FedWatch du CME Group - qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de 69 % d'une augmentation dans la fourchette de 475/500 bps. En revanche, la probabilité d'une hausse dans la zone des 500/525 pdb est de 31 %. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 pb.

Le FTSE Mib cède donc 0,7 % à 27 131,76.

En Europe, le FTSE 100 de Londres cède 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris est dans le rouge de 0,8 pour cent, et le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,9 pour cent.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation cède 0,3 pour cent à 44 583,30, la petite capitalisation est juste en dessous de la normale à 0,4 pour cent à 30 358,86, et l'Italie croissance est en hausse de 0,1 pour cent à 9 401,04.

Sur la liste principale, les quelques valeurs haussières comprennent Tenaris, qui est en hausse de 1,4 pour cent.

Amplifon - en hausse de 1,0 % - a approuvé mercredi son projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires record de 2,12 milliards d'euros, en hausse de 8,8 % à taux de change courants et de 6,8 % à taux de change constants par rapport à 1,95 milliard d'euros en 2021. Le bénéfice net récurrent s'élève à 183,3 millions d'euros, en hausse de 4,6 % par rapport aux 175,2 millions d'euros enregistrés en 2021. Le conseil a également proposé un dividende de 0,29 EUR par action, en hausse de près de 12 % par rapport à 0,26 EUR par action en 2021, avec un versement de plus de 36 % du bénéfice net consolidé par action.

CNH Industrial - dans le rouge de 0,4% - a annoncé mercredi avoir racheté 622 807 de ses propres actions entre le 20 et le 24 février 2023. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 15,46 EUR pour un total de 9,6 millions EUR.

STMicroelectronics ferme la liste, cédant 6,0 % à 43,09 EUR par action.

Moncler a chuté de 1,6 % à 58,72 EUR. La Deutsche Bank a relevé son objectif de cours à 69,00 EUR, contre 63,00 EUR.

Sur le segment des cadets, Banca Monte dei Paschi s'est déprécié de 2,6 %, en attendant les chiffres qui seront publiés mercredi.

Fincantieri, en revanche, a chuté de 1,9% à EUR0,5950, inversant la tendance après trois séances clôturées parmi les hausses.

En tête, Wiit a grimpé de 2 % à EUR20,60 après avoir chuté de 2,4 % dans le rouge la veille.

Le conseil d'administration de Maire Tecnimont - dans l'argent à hauteur de 0,2 % - a examiné et approuvé mercredi soir le projet d'états financiers du groupe pour 2022, qui fait apparaître un bénéfice net consolidé de 90,4 millions d'euros, en hausse de plus de 12 % sur un an. Le conseil a approuvé la proposition concernant l'affectation du bénéfice de l'exercice et la distribution de dividendes pour un total de 40,7 millions d'euros, avec un dividende par part de 0,124 euro. Le chiffre d'affaires du Groupe Maire Tecnimont s'est élevé à 3,46 milliards d'euros, soit une hausse de 21 % en glissement annuel.

Sur le SmallCap, Neetweek a reculé de 4,5 % à 0,0380 EUR après la perte de 1,5 % de la veille.

Trevi Finanziaria, quant à elle, a chuté de 2,7 % à EUR0,4315, rebondissant après son gain de plus de 14 % de la veille.

À la hausse, parmi les quelques actions sur une note positive, Eukedos a progressé de 4,6 %.

Parmi les PME, Allcore a grimpé de 3,1 %, relevant la tête après deux séances baissières.

Medica - stable à 24,20 euros - a annoncé mercredi soir que sa filiale Medica USA Inc a signé un accord définitif avec Evoqua Water Technologies, une société active dans les solutions de traitement de l'eau critiques, pour acheter des actifs pour produire des filtres à sang et des filtres à eau. Evoqua conservera les droits de distribution de la gamme de produits de filtration d'eau.

Clabo a chuté de 3,1 pour cent à 1,88 EUR après deux sessions clôturées à la hausse.

Parmi les bourses asiatiques, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,1 pour cent, le Hang Seng a baissé de 0,7 pour cent et le Shanghai Composite de 0,1 pour cent.

À New York, mercredi soir, le Dow Jones a clôturé juste au-dessus du pair, le S&P a cédé 0,5 pour cent, tandis que le Nasdaq a baissé de 0,7 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a évolué à 1,0636 USD contre 1,0677 USD à la clôture mercredi. En revanche, la livre valait 1,1973 USD contre 1,2022 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 84,05 USD le baril contre 83,15 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 831,09 USD l'once contre 1 837,35 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, à 1000 CET arrive le taux de chômage italien, tandis qu'à 1100 CET ce sera le tour du taux d'inflation, provenant également de la zone euro au même moment.

À 1330 CET, de la BCE, le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire.

En provenance des États-Unis, à 1430 CET, les demandes initiales d'allocations chômage, tandis qu'à 1730 CET, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 4 et 8 semaines est prévue.

À 2200 CET, un discours de Waller, membre de la Fed, est prévu.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de Acea, Ariston Holding, Banco di Desio e della Brianza, Brembo, Carel Industries, Inwit, Piaggio et Salvatore Ferragamo sont attendus.

