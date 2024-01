Clabo SpA est une société italienne qui opère dans le secteur des composants et équipements électriques. La société est active dans la production de vitrines réfrigérées et de meubles pour le marché de la vente au détail de produits alimentaires, tels que les bars, les pâtisseries, les cafés et les cantines sont produits quotidiennement. Clabo SpA conçoit, produit et distribue ses produits sur les marchés mondiaux grâce à ses trois marques commerciales, telles que Orion, Artic et FB. En outre, le siège administratif et de production de Jesi est lié à ses trois filiales étrangères, dont Clabo North America aux États-Unis (Union City, Californie), Clabo International Trading Co Ltd en Chine (Shanghai) et Clabo Brasil au Brésil (Sao Paulo).

Secteur Equipements et composants électriques