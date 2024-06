Clairvest Group Inc. est une société de gestion de capitaux privés basée au Canada. La société est spécialisée dans le partenariat avec les équipes de gestion et d'autres parties prenantes de sociétés émergentes et établies. Elle cherche à former des investissements mutuellement bénéfiques avec des entreprises entrepreneuriales. Elle investit ses propres capitaux, et ceux de tiers, par le biais de Clairvest Equity Partners III Limited Partnership (CEP III), Clairvest Equity Partners IV Limited Partnership (CEP IV), Clairvest Equity Partners IV-A Limited Partnership (CEP IV-A), Clairvest Equity Partners V Limited Partnership (CEP V), CEP V HI India Investment Limited Partnership (CEP V India), Clairvest Equity Partners V-A Limited Partnership (CEP V-A), Clairvest Equity Partners VI Limited Partnership (CEP VI), Clairvest Equity Partners VI-A Limited Partnership (CEP VI-A), et Clairvest Equity Partners VI-B Limited Partnership (CEP VI-B) (ensemble, les Fonds CEP). Elle investit dans diverses industries, telles que les jeux, l'assurance et autres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds