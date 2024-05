Clara Industries Limited est un fournisseur de solutions d'emballage basé en Inde. La société est principalement engagée dans la fabrication de polyéthylène basse densité (LDPE), de polyéthylène haute densité (HDPE), de polypropylène (PP), de polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), de rubans adhésifs et de ses produits et activités connexes. Elle fabrique et commercialise des sacs en plastique, des rubans adhésifs pour l'emballage industriel, des emballages flexibles multicouches imprimés et neutres, des nattes en plastique PP, des ficelles et des cordes. Dans le domaine de l'emballage souple, elle fabrique des films imprimés avec impression de surface et impression inversée, d'une épaisseur de 51 microns et plus, ainsi que des laminés à deux, trois et quatre couches. La société fabrique également des sachets sur pied, des sachets à gazette latérale, des sachets à pression et à fermeture et d'autres sachets selon les besoins du client. Elle dessert diverses industries, telles que les produits de grande consommation, les outils de quincaillerie, l'hôtellerie, l'entretien ménager, les produits pharmaceutiques, l'habillement et la bonneterie, l'huile comestible, le sel et le sucre.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier