Claranova : Invest securities réitère son conseil

L'analyste souligne que le groupe a publié jeudi dernier un communiqué dans lequel il annonce un recul à prévoir du CA du groupe au 1er trimestre 2021/2022 en raison d'une contreperformance de Planet Art justifiée par 1) une modification des conditions des campagnes marketing sur l'Apple Store 2) un ralentissement ponctuel des achats en ligne post dé confinement.



Le groupe a indiqué anticiper un recul de l'ordre de 5% de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2021-22. Il prévoit néanmoins un retour à la croissance de ces activités dès son deuxième trimestre 2021-22 et confirme ses objectifs 2023 d'un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros et d'une profitabilité opérationnelle de plus de 10%.



' Une nouvelle lourdement sanctionnée par le marché (-20% sur un mois). Si l'intégration de cette déconvenue nous amène à réviser nos BNA 21/22 et 22/23 de respectivement -9,6% et -3,8% et à réitérer notre conseil à l'achat avec un objectif de cours actualisé à 9,9E (contre 10,7E), il conviendra toutefois de suivre de près la capacité du groupe à exécuter sa stratégie de conquête marketing dans de bonnes conditions au-delà du T1 ' indique Invest securities.



