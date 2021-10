Claranova : Oddo reste à 'surperformance', réduit sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Claranova mais avec un objectif de cours ajusté de 10 à 9 euros pour tenir compte de nouvelles prévisions, après que la société a indiqué anticiper un repli de l'ordre de -5% de son CA au premier trimestre 2021/22.



'Cette annonce brouille quelque peu la visibilité sur les prochains mois au niveau de PlanetArt (80% de l'activité du groupe), qui doit faire face et s'adapter à une nouvelle donne et un environnement plus complexe à court-terme', juge l'analyste.



Oddo souligne néanmoins un profil plus résilient que les pairs sur PlanetArt, une valorisation toujours attractive et des options de revalorisation tangibles, ainsi que des perspectives intactes et reconfirmées pour 2023.



