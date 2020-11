CLARANOVA : Invest Securities réduit légèrement son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a confirmé sa recommandation d'Achat et réduit son objectif de cours de 9,2 euros à 9 euros sur Claranova après l'annonce des revenus du premier trimestre. Le bureau d'études note qu'il est supérieur de 5% aux attentes. Il ajoute que PlanetArt est, plus que jamais, le moteur de la croissance (+32% en organique) avec un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros vs 66 millions attendus, alimenté par les activités historiques du print et la diversification dans les cadeaux personnalisés.