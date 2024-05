Claranova : A suivre aujourd'hui

Le 22 mai 2024 à 08:00 Partager

Claranova annonce être parvenue à un accord avec ses deux actionnaires minoritaires canadiens, Michael Dadoun et Daniel Assouline, en vertu duquel ces derniers retirent ce jour, sans contrepartie, les deux procédures distinctes en appel et sur le fond qui étaient en cours à l'encontre de la société.



Cette décision fait suite aux récents changements de gouvernance et de management intervenus chez Claranova, dont l'entrée au Conseil d'Administration de Michael Dadoun en qualité d'administrateur et de Daniel Assouline en tant que censeur, approuvée par les actionnaires de Claranova lors de l'Assemblée Générale du 5 avril 2024.



The Dadoun Family Trust et les sociétés 10422339 Canada Inc. et 6673279 Canada Inc, détenant conjointement 6,99% du capital de Claranova, avaient intenté une procédure en date du 13 octobre 2023 à l'encontre de Claranova et des membres du bureau de l'Assemblée Générale devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, visant notamment à annuler une décision du bureau de l'Assemblée Générale du 30 novembre 2022 qui les avait privé d'une partie de leurs droits de vote, à annuler ladite Assemblée et à leur verser des dommages.