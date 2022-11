Claranova : Addendum Report of the Board of Directors to the AGM on the resolutions (in French)

Il rappelle les deux résolutions proposées par ADANOVA et les raisons de leur rejet par le Conseil d'administration, tant du fait de l'irrecevabilité de la demande d'ADANOVA que de l'invalidité en substance des deux résolutions proposées par celle-ci, au regard des règles et dispositions légales applicables à la Société.

A la suite de la publication de l'avis de réunion au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 127 du 24 octobre 2022 en vue de l'Assemblée Générale Mixte devant se tenir le 30 novembre 2022 (l'« Assemblée Générale ») et des échanges intervenus entre la Société et l'association d'actionnaires minoritaires ADANOVA, une réunion exceptionnelle du Conseil d'administration s'est tenue le 9 novembre 2022 afin de statuer sur l'ajout à l'ordre de jour de l'Assemblée Générale, de deux résolutions proposées en date du 28 octobre 2022 par l'Association de minoritaires ADANOVA.

Les conditions de recevabilité des demandes d'inscriptions à l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions par une association d'actionnaires sont encadrées par les dispositions de l'article L.22-10- 44 du Code de commerce : les associations d'actionnaire desquelles émanent une demande d'inscription doivent regrouper des actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins 2 ans et représentant au moins 1% des droits de vote. Elles doivent également avoir communiqué leurs statuts à la société et à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

L'examen par le Conseil d'administration a porté en premier lieu sur la recevabilité des demandes formulées par l'Association d'actionnaires minoritaires ADANOVA au regard des dispositions du Code de commerce posant les conditions de recevabilité légales des demandes d'inscriptions de points ou résolution à l'ordre du jour, et en second lieu, au surplus, sur l'appréciation de la validité des résolutions proposées au regard des règles de fonctionnement de la société et de ses organes sociaux, ainsi que des règles et principes de répartition des pouvoirs entre ces organes sociaux.

et/ou supplémentaires, existantes ou à créer, et donnant accès au capital des filiales susnommées, par tout mandataires de CLARANOVA SE ou de ses filiales, et/ou des membres du conseil d'administration de CLARANOVA SE, à un cours de bourse de l'action de CLARANOVA SE strictement supérieur à 13 € pendant 30 jours de bourse consécutifs »

Ce projet de résolution vise expressément :

les attributions de titres ou instruments donnant un accès immédiat ou à terme au capital de Claranova SE et/ou ses filiales ; dans la mesure uniquement ou ces attributions sont faites au bénéfice de tout mandataire ou membre du Conseil d'administration de Claranova SE ou tout mandataire au niveau des filiales de celle-ci .

Les attributions d'instruments participatifs aux mandataires et membres du Conseil de la société et de ses filiales constituent un instrument de fidélisation et de motivation classique des dirigeants et salariés seniors, et font partie intégrante de la politique de rémunération de la Société. Une telle résolution aurait pour effet de modifier substantiellement la politique de rémunérations présentée dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise (Section 3.3 du Document d'Enregistrement Universel 2021-2022) présentée à l'Assemblée Générale au titre des résolutions n°15 à 18, en conditionnant certains éléments de rémunération des dirigeants à un objectif de capitalisation boursière de la Société.

Le Conseil rappelle que l'élaboration de la politique de rémunération des dirigeants de la Société relève de la compétence du Conseil d'administration, sous le contrôle des actionnaires. Le contrôle de la politique de rémunération par les actionnaires est réalisé par le biais du dispositif de « Say on Pay » dans le cadre duquel l'Assemblée Générale est appelée

se prononcer sur l'application de la politique de rémunération de l'exercice passé et la politique de rémunération proposée pour l'exercice en cours. Ce vote correspond aux résolutions n°11 à 17 soumises à l'Assemblée Générale. Par ailleurs, la fixation de la rémunération annuelle globale des administrateurs fait l'objet de la résolution n°18 soumise à l'Assemblée Générale.

Une telle résolution serait contraire au principe de hiérarchie et d'indépendance des organes sociaux en ce qu'elle soumettrait à l'Assemblée Générale une décision d'élaboration de la politique de rémunération qui relève des pouvoirs et compétences du Conseil d'administration conformément à la loi.

Elle serait également contraire au principe de compétence de la direction générale pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie de rémunération et d'intéressement des dirigeants des filiales de la Société, ce qui relève d'un exercice de gestion sous la responsabilité de l'équipe de direction (et au titre de la représentation de la Société en qualité d'actionnaire des filiales par son Président-Directeur Général ou son Directeur Général Délégué), et non pas de la compétence directe de l'Assemblée Générale.

Elle entrerait enfin en contradiction avec le vote des résolutions n°15 à 18 soumises à l'Assemblée Générale ordinaire, ainsi qu'avec certaines des délégations de compétence et autorisations dont le vote est soumis à l'Assemblée Générale se prononçant à titre extraordinaire (et notamment les résolutions n°26 et 30).

