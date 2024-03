La bonne orientation des activités d'Avanquest et de myDevices constatée en début d'exercice, s'est poursuivie et permet aux divisions d'afficher sur le semestre des croissances respectives de + 14% et + 78% par rapport au S1 2022-2023. L'activité de PlanetArt, en ligne avec le 1er trimestre, a réalisé un chiffre d'affaires de 235 M€ soit -3%(-8% à taux de change réels) mais sans concession sur les coûts d'acquisition. Cette performance semestrielle illustre le choix du Groupe de continuer à concentrer ses efforts sur la rentabilité. Ainsi, les revenus à plus forte marge générés par la division PlanetArt et la croissance continue des activités d'Avanquest et de myDevices devraient permettre à Claranova d'enregistrer une forte amélioration de plus de 50% de son ROC normalisé sur le semestre par rapport au premier semestre de l'exercice 2022-2023. » déclare Pierre Cesarini, Directeur Général de Claranova. La Société communiquera prochainement et avant la tenue de l'Assemblée Générale sur les performances du premier semestre de l'exercice 2023-2024 conformément à son calendrier de communication financière, le 20 mars prochain.

Disclaimer

Claranova SA published this content on 15 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 March 2024 21:30:39 UTC.