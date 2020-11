Claranova : Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) des Actionnaires de Claranova SE du 1er décembre 2020

Modalités d’organisation

Regulatory News:

Le groupe Claranova (Paris:CLA) confirme à ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du mardi 1er décembre 2020 aura lieu à 15 heures à l’Espace George V, 10 avenue George V, 75008 Paris.

Compte tenu des incertitudes sur les mesures gouvernementales liées à l’état d’urgence sanitaire et dans ces conditions exceptionnelles, les actionnaires sont incités à exprimer leur vote en amont de l’Assemblée, et de voter en ligne ou transmettre leurs votes ou pouvoirs par correspondance.

La Société mettra en place une retransmission audio en direct sur son site internet afin de permettre de suivre la présentation et les votes.

Nous rappelons à nos actionnaires qu’ils ont la possibilité de voter en ligne facilement sur la plateforme sécurisée VOTACESS jusqu’à 15h le 30 novembre :

Pour les actionnaires au nominatif : connectez-vous au site www.actionnaire.cmcicms.com avec votre identifiant et login transmis par courrier postal.

Pour les actionnaires au porteur : connectez-vous au site internet de votre banque sur la ligne de vos titres Claranova, il vous sera proposé de voter si votre établissement a adhéré à VOTACCESS.

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur l’exercice 2019-2020.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :

www.claranova.com ou twitter.com/claranova_group

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201125005831/fr/