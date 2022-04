Claranova : Avanquest conclut un accord ferme pour le rachat de l'éditeur de logiciels allemand PDF forge

Avanquest conclut un accord ferme pour le rachat de l'éditeur de logiciels allemand PDF forge

• Montant global de l'opération de 24,5 M€, dont 19 M€ à la signature, le solde un an après la finalisation de l'acquisition

• Finalisation de l'opération prévue au plus tard le 15 juin 2022

• Financement complet de l'opération en numéraire

Paris, France - le 4 avril 2022, 20h00. Claranova annonce ce jour que sa division Avanquest a conclu un accord ferme avec la société allemande pdfforge GmbH (« PDF forge »), visant l'acquisition de la totalité de son capital (l'« Acquisition ») pour un montant total de 24,5 M€. Financée en numéraire, l'Acquisition prévoit le versement de 19 M€ à la finalisation de l'opération, et 5,5 M€ au terme du premier anniversaire de l'Acqui- sition.

À travers cette nouvelle opération, Avanquest réaffirme son ambition de s'établir comme le concurrent de référence d'Adobe Acrobat sur le segment des logiciels de gestion PDF.

Soda PDF, le logiciel PDF phare d'Avanquest, continue en effet de démontrer sa capacité de forte croissance, avec plus de 33% de hausse de ses revenus sur le premier semestre de l'exercice 2021-20221. Une crois-sance soutenue grâce à la performance de ses campagnes d'acquisition clients et la force de son modèle de revenus récurrents, qui représentent 83% du chiffre d'affaires total du segment PDF d'Avanquest sur le dernier semestre1.

Téléchargé plus de 50 millions de fois sur les trois dernières années et distribué dans plus de 180 pays, le logiciel PDFCreator commercialisé par PDF forge, offre des fonctionnalités et des options avancées de créa-tion de documents PDF à destination du segment B2B2.

L'intégration de PDF forge au sein du portefeuille de solutions PDF d'Avanquest permettra à la division d'élar- gir son offre dédiée aux entreprises, tout en accélérant la croissance de ses revenus récurrents. Avec 85% des ventes réalisées sous forme d'abonnement, les produits PDF forge jouissent par ailleurs d'une excellente réputation auprès de leurs utilisateurs, avec des taux de renouvellement de plus de 80%.

PDF forge est par ailleurs un partenaire historique d'Avanquest, ces derniers entretenant des relations com- merciales depuis une dizaine d'années. Le logiciel PDF Architect, deuxième logiciel PDF vendu par la société, est en effet une version marque blanche de Soda PDF.

Les deux cofondateurs et actionnaires uniques de la société, M. Philip Chinery et M. Frank Heindörfer, conti-nueront de gérer les activités PDF forge au sein d'Avanquest afin d'assurer leur bonne intégration et la pour-suite de leur développement.

La finalisation de l'opération est prévue au plus tard le 15 juin 2022, sous réserve de la réalisation des condi-tions suspensives usuelles.

Philip Chinery et Frank Heindörfer, cofondateurs et directeurs exécutifs de PDF forge déclarent : « Cette tran-saction représente pour nous la suite naturelle de notre étroite collaboration avec Avanquest. La complémen-tarité de nos forces et de nos bases clients, et les valeurs communes que nous partageons furent au cœur de

1 Données issues du reporting de gestion.

2 Business-to-Business.

ANALYSTES - INVESTISSEURS CODES COMMUNICATION FINANCIERE +33 1 41 27 19 74 Ticker : CLA +33 1 75 77 54 65 ir@claranova.com ISIN : FR0013426004 ir@claranova.com www.claranova.com

notre décision d'intégrer la division. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le support et le savoir-faire des équipes d'Avanquest pour accélérer notre croissance. »

Eric Gareau, Directeur Général d'Avanquest déclare : « Après avoir travaillé aux côtés de Philip et Frank de-puis de nombreuses années, le rapprochement entre PDF forge et Avanquest nous apparait être une évi-dence. En plus de renforcer nos offres à destination des entreprises, cette acquisition s'intègre parfaitement dans notre volonté d'accroître la récurrence de nos activités logicielles. Nous sommes convaincus que la qualité des produits PDF forge et l'expertise d'Avanquest en marketing digital seront la parfaite combinaison pour assurer la poursuite de son développement au sein de notre division et l'atteinte de notre objectif de s'établir comme le concurrent de référence d'Adobe sur le segment. »

Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova, déclare : « Après avoir finalisé la transformation d'Avanquest, qui combine aujourd'hui une forte croissance du chiffre d'affaires et de sa profitabilité, nous continuons en paral-lèle notre stratégie d'acquisition pour faire d'Avanquest un éditeur logiciel SaaS de premier plan au niveau mondial. Nous sommes ravis d'accueillir PDF forge pour renforcer notre présence dans le domaine du PDF. »

Baker McKenzie, sous la direction de Berthold Hummel associé du cabinet de Munich, ont agi à titre de con- seillers légaux pour l'Acquisition de PDF forge.

Agenda financier :

10 mai 2022 : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2021-2022

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations majoritaires dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S'appuyant sur une équipe combinant plu-sieurs dizaines d'années d'expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire unique de retournement, de création et de développement d'entreprises innovantes.

Avec un chiffre d'affaires de 472 millions d'euros sur l'exercice 2020-2021, en hausse de plus 40% en moyenne par an depuis 3 ans, Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d'une simple idée, un véritable succès à l'échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s'appuyant sur l'expertise de près de 800 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre d'affaires à l'étranger.

Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit trois plateformes technologiques uniques pré- sentes sur l'ensemble des grands secteurs du numérique. Claranova s'illustre par son expertise technologique dans les domaines de l'e-commerce personnalisé, de l'édition de logiciels et de l'Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l'innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l'accès au meilleur de la technologie.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

Avertissement important :

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes inhérentes indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce

que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.