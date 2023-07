Claranova : Avanquest est entrée en discussion exclusive

Claranova annonce que sa filiale Avanquest est entrée en discussion exclusive avec la société américaine Encore Software pour la cession de ses activités dédiées au ' Home design ', devenues non stratégiques (Non core), et comprenant les actifs du logiciel ' Architect 3D '.



Encore Software est un partenaire technologique d'Avanquest depuis de nombreuses années, spécialisé dans le développement, la vente et la distribution de logiciels.



Ce rachat porte sur l'ensemble des actifs de la catégorie ' Home Design ' d'Avanquest et plus particulièrement sur ceux reliés au logiciel ' Architect 3D ' (code, base clientèle, noms de domaines, sites web, éléments graphiques, ...). Encore Software, qui souhaite poursuivre les activités rachetées, pourrait également reprendre, pour partie, les effectifs d'Avanquest travaillant sur cette activité.



' Nous sommes heureux de l'intérêt démontré par Encore Software pour nos activités ' Home Design ' et de sa volonté de poursuivre le développement de ce segment. Partenaire d'Avanquest depuis de nombreuses années, Encore Software constituait un interlocuteur naturel pour la continuité de ces activités. ' déclare Éric Gareau, CEO d'Avanquest.



