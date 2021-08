Claranova : Chiffre d'affaires 2020-2021

L'évolution attendue du Résultat Opérationnel Courant (ROC) normalisé repose sur des données non auditées et non arrêtées par le conseil d'administration ; ces données sont donc non définitives. La hausse attendue est susceptible d'évoluer jusqu'à la publication des résultats annuels du Groupe prévue le 20 octobre 2021 après audit des comptes. La direction du Groupe considère néanmoins que cette évolution représente un ordre de grandeur représentatif de l'évolution de la profitabilité opérationnelle des activités en termes de ROC normalisé sur l'ensemble de l'exercice. Pour rappel, le ROC normalisé de l'exercice précédent s'établissait à 17 M€.

Croissance à taux de change et périmètre constants. La croissance organique sur le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice

Paris, France - le 4 août 2021, 18h00. Claranova clôt l'exercice 2020-2021 (juillet 2020-juin 2021) avec un chiffre d'affaires de 472 M€, et confirme à nouveau sa capacité de croissance, avec 21% de hausse du chiffre d'affaires à taux constants, dont 14% en organique. Hors effet de change, le chiffre d'affaires, réalisé en grande majorité en dollars américains et livres britanniques, atteint 496 M€, sans impact sur les marges des activités. La croissance du Groupe est ainsi soutenue dans un contexte sanitaire qui est resté porteur sur ce dernier exercice pour les sociétés du secteur technologique.

et plus de 10% de profitabilité opérationnelle à l'horizon 20233 », déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

PlanetArt réalise un chiffre d'affaires annuel de 380 M€. Hors effet change et une fois la contribution des acquisitions de CafePress et de Personal Creations retraitée, la croissance organique de la division d'e- commerce personnalisé de Claranova reste solide à 18%. Personal Creations confirme par ailleurs sa montée en charge avec une croissance de plus de 20% à taux de change et périmètre constants.

Ce partenariat commercial, initié avec Sprint et qui sera étendu sur le prochain exercice au groupe T-Mobile/Sprint récemment fusionné, devrait favoriser l'accélération du déploiement des solutions myDevices. Avec des forces de vente deux fois plus importantes, T-Mobile/Sprint offre des perspectives de croissance prometteuses pour la division. La normalisation de la situation sanitaire en cours devrait permettre d'accompagner la montée en charge de ce partenariat et du chiffre d'affaires de myDevices.

La contribution de myDevices, la division IoT de Claranova, au chiffre d'affaires du Groupe reste marginale et s'inscrit à 3,9 M€ sur l'exercice 2020-2021, dont 0,8 M€ sur le quatrième trimestre, contre respectivement 4,8 M€ et 1,3 M€ sur l'exercice précèdent. La baisse du chiffre d'affaires de 14% sur l'exercice et 31% sur le dernier trimestre reflète le ralentissement des déploiements lié à la situation sanitaire ainsi que l'intégration l'année passée de revenus non récurrents perçus dans le cadre de l'accord commercial signé avec l'opérateur de télécommunication américain Sprint. Retraité de cet effet non récurrent, le chiffre d'affaires de myDevices a progressé de 24% à taux de change constants sur l'exercice.

SodaPDF et inPixio, les marques de solutions de gestion documentaire PDF et de retouche photo d'Avanquest, continuent de tirer la croissance de la division avec des taux de progression à deux chiffres sur l'exercice. Les nouvelles innovations technologiques récemment déployées ( solution de signature électronique signPDF® , fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à la nouvelle version d'InPixio Photo Studio® ), devraient soutenir le niveau de croissance des solutions PDF et Photo d'Avanquest sur les prochains trimestres.

Avanquest termine l'exercice 2020-2021 avec un chiffre d'affaires stable de 88 M€ après deux derniers trimestres de croissance consécutifs. Cet exercice marque la finalisation de la transition du modèle économique vers un modèle de vente par abonnement (SaaS) qui constitue désormais 78% du chiffre d'affaires des trois principaux logiciels développés et distribués par Avanquest contre 70% en 2019-2020 et 50% en 2018-2019.

Communiqué de presse 4 août 2021

À propos de Claranova :

Claranova est un acteur technologique global, créateur de marques et services numériques plébiscités par des millions de clients à travers le monde. Avec un chiffre d'affaires de 472 M€, en hausse de plus 40% par an depuis trois ans, Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d'une simple idée, un véritable succès à l'échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s'appuyant sur l'expertise de plus de 700 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre d'affaires à l'étranger.

Leader de l'e-commerce personnalisé, Claranova s'illustre également par son expertise technologique dans les domaines de l'édition de logiciels et de l'Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l'innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l'accès au meilleur de la technologie.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

Avertissement important :

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes inhérents indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.