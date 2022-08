Claranova : Chiffre d'affaires 2021-2022

Communiqué de presse 5 août 2022

Chiffre d'affaires 2021-2022

Chiffre d'affaires stable à 474 M€ dans un contexte inédit

Bonne orientation de l'activité au 4 ème trimestre à 102 M€ (+ 4% à taux réels)

Ce communiqué présente le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, non audité, établi selon les normes IFRS

«Claranova a réussi à maintenir sur l'exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires d'un bon niveau à 474 M€ dans un environnement de marché inédit notamment marqué par le conflit ukrainien et les nouveaux défis marketing en matière de ciblage clients pour notre division PlanetArt qui ont pesé sur la croissance de l'ensemble de ses activités. Cependant, l'agilité et le savoir-faire des équipes de PlanetArt ont permis d'enrayer la baisse de chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre et de continuer à surperformer la concurrence. Par ailleurs, la diversité de nos activités nous offre également une meilleure résilience, notamment la bonne dynamique de croissance d'Avanquest qui a dépassé les 100 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022 et progresse de +18% sur un an. De même, le chiffre d'affaires annuel de l'activité IoT1 affiche une hausse de 36% à taux réels pour s'inscrire à 5 M€, avec près de 2,4 M€ de revenus récurrents (ARR2) en progression de 75% à fin juin 2022.

Bien entendu, les évènements conjoncturels, tels que l'augmentation du prix des matières premières et la hausse des coûts d'acquisition clients de notre principale division, pèseront, comme attendu, temporairement sur notre profitabilité à court terme, mais nous sommes confiants dans notre capacité à rapidement renouer avec la croissance et confirmons notre ambition d'atteindre une profitabilité opérationnelle de 10%3 sur l'exercice 2022-2023. Les marchés adressés par nos divisions restent structurellement porteurs et nous offrent toujours de solides perspectives de développement», déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

Paris, France - le 5 août 2022, 18h45. Claranova réalise sur l'exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires annuel de 474 M€ et réussit à maintenir son plus haut niveau d'activité dans un contexte économique inédit, combinant de nouvelles contraintes marketing pour les activités PlanetArt (modification des ciblages clients liée à l'évolution de l'iOS d'Apple) et pression sur les prix suite au conflit en Ukraine. L'agilité et la diversification des activités de Claranova lui permettent cependant de bien résister et d'afficher sur le 4ème trimestre 2021- 2022 un chiffre d'affaires de 102 M€ en croissance de 4% par rapport à l'an passé. Ce dernier trimestre reflète les premiers effets des ajustements marketing opérés en interne pour améliorer le ciblage clients au sein de la division PlanetArt et la bonne orientation des activités d'édition de logiciels Avanquest et de gestion de l'Internet des objets myDevices qui progressent respectivement de + 9% et 107% à taux de change réels par rapport au T4 2020-2021.

Internet of Things , ou Internet des objets en français. Annual Recurring Revenue ou Revenu Récurrent Annuel en français. En termes de ROC normalisé .