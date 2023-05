Claranova : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022-2023

CA retraité suite à l'ajustement du chiffre d'affaires de la division Avanquest Software lié à l'application de la norme IFRS 15 sur l'étalement du chiffre d'affaires des abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020, comme détaillé en an nexes du

Paris, France - le 10 mai 2023 - 18h30. Claranova réalise sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 405 M€ en amélioration de 9% à taux réels par rapport à l'an passé et de 2% à périmètre et taux constants. Sur la période, toutes les activités du Groupe sont en progression à taux de change réels ainsi qu'en organique4.

Au cours du 3ème trimestre 2022-2023, la division IoT (Internet des Objets), myDevices a poursuivi sa montée en puissance et réalisé un chiffre d'affaires de 2 M€ en croissance de 53% à taux de change réels (44% à taux constants). Cette bonne performance permet au chiffre d'affaires sur 9 mois de s'établir à 5 M€ (+ 36% à taux réels et + 24% à taux constants).

Bénéficiant d'une base clients élargie et d'une part récurrente de chiffre d'affaires qui atteint désormais les 65 % à fin mars 2023, la division Avanquest devrait poursuivre sa croissance sur le 4ème trimestre et voir sa rentabilité s'améliorer sur l'ensemble de l'exercice.

La part des activités non stratégiques (non core) s'établit à 14 M€ sur les 9 mois de l'exercice 2022-2023, en retrait de -15% par rapport à la même période l'an passé. Ces activités à moindre marge ne représentent plus que 17% du CA de la division à fin mars 2023.

Le renforcement des investissements marketing opéré sur le 1er semestre permet à Avanquest, la division d'édition de logiciels du Groupe, de réaliser sur le 3ème trimestre 2022-2023, un chiffre d'affaires de 29 M€ en croissance de 13% à taux de change réels. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 86 M€ en progression de 13% à taux réels (+ 3% à périmètre et taux constants), croissance principalement portée par les ventes de logiciels propriétaires en mode SaaS dans les domaines du PDF (en croissance de 12% sur la période) et de la Photo (en croissance de 9% sur la période).

Au cours du 3ème trimestre, la division a marqué le pas, en terme de croissance de son chiffre d'affaires, pour s'établir à 60 M€ en raison d'un taux de change moins favorable et de la volonté des équipes de PlanetArt de se concentrer sur la rentabilité. A cet effet, les efforts ont été portés sur la stabilisation des coûts d'acquisition client et l'orientation des ventes vers les offres à plus forte valeur ajoutée.

PlanetArt : un chiffre d'affaires de plus de 300 M€ sur 9 mois (+ 8%)

