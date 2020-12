Claranova : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte de Claranova du 17 décembre 2020

Regulatory News:

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova (Paris:CLA) s'est tenue sur première convocation le jeudi 17 décembre 2020 à 15h à huis clos, au siège social de la Société.

Le nombre d’actions détenues par les 1 717 actionnaires représentés était de 9 993 850 actions, soit un taux de participation de 25,40 %.

Toutes les résolutions présentées à l’Assemblée à titre ordinaire et extraordinaire ont été adoptées, à l’exception de la 22ème résolution pour laquelle le Conseil d’administration avait recommandé de voter contre.

Pierre Cesarini, CEO, groupe Claranova : « Je remercie l’ensemble de nos actionnaires pour leur mobilisation et leur confiance renouvelée lors de cette Assemblée Générale qui s’est tenue dans des conditions exceptionnelles en raison du contexte sanitaire. Celle-ci clôture une année 2020 atypique au cours de laquelle le Groupe a démontré sa solidité et sa résilience. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour poursuivre notre développement et notre ambition d’atteindre d’ici 2023 les 700 M€ de chiffre d’affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 10%1 reste intacte. »

Résultat des votes

N° de la résolution Type Total des voix exprimées Nombre d'actions représenté par les voix exprimées Proportion du capital représentée par les voix exprimées Pour Contre Résultat du vote Abstention Nombre de voix en % Nombre de voix en % Nombre de voix 1 AGO 11 803 833 9 971 411 25,19% 11 689 278 99,0295 114 555 0,9705 Adoptée 22 439 2 AGO 11 803 833 9 971 411 25,19% 11 689 868 99,0345 113 965 0,9655 Adoptée 22 439 3 AGO 11 806 287 9 973 865 25,20% 11 687 795 98,9964 118 492 1,0036 Adoptée 19 985 4 AGO 11 799 477 9 967 055 25,18% 10 028 953 84,9949 1 770 524 15,0051 Adoptée 26 795 5 AGO 11 677 511 9 845 089 24,87% 10 001 495 85,6475 1 676 016 14,3525 Adoptée 148 761 6 AGO 11 670 178 9 837 756 24,85% 9 939 198 85,1675 1 730 980 14,8325 Adoptée 156 094 7 AGO 11 741 887 9 909 465 25,04% 11 143 436 94,9033 598 451 5,0967 Adoptée 84 385 8 AGO 11 741 918 9 909 496 25,04% 6 176 854 52,6052 5 565 064 47,3948 Adoptée 84 354 9 AGO 11 763 225 9 930 803 25,09% 11 271 832 95,8226 491 393 4,1774 Adoptée 63 047 10 AGO 11 807 513 9 975 091 25,20% 10 589 111 89,6811 1 218 402 10,3189 Adoptée 18 759 11 AGE 11 803 373 9 970 951 25,19% 11 293 567 95,6808 509 806 4,3192 Adoptée 22 899 12 AGE 11 793 893 9 961 471 25,17% 10 838 293 91,8975 955 600 8,1025 Adoptée 32 379 13 AGE 11 778 795 9 946 373 25,13% 9 925 638 84,2670 1 853 157 15,7330 Adoptée 47 477 14 AGE 11 777 226 9 944 804 25,12% 9 866 549 83,7765 1 910 677 16,2235 Adoptée 49 046 15 AGE 11 783 233 9 950 811 25,14% 9 920 292 84,1899 1 862 941 15,8101 Adoptée 43 039 16 AGE 11 776 915 9 944 493 25,12% 9 913 728 84,1793 1 863 187 15,8207 Adoptée 49 357 17 AGE 11 768 493 9 936 071 25,10% 10 090 103 85,7383 1 678 390 14,2617 Adoptée 57 779 18 AGE 11 787 920 9 955 498 25,15% 10 712 399 90,8761 1 075 521 9,1239 Adoptée 38 352 19 AGE 11 796 245 9 963 823 25,17% 10 234 042 86,7568 1 562 203 13,2432 Adoptée 30 027 20 AGE 11 782 627 9 950 205 25,14% 10 571 124 89,7179 1 211 503 10,2821 Adoptée 43 645 21 AGE 11 758 129 9 925 707 25,08% 11 389 422 96,8642 368 707 3,1358 Adoptée 68 143 22 AGE 11 788 725 9 956 303 25,15% 3 048 691 25,8611 8 740 034 74,1389 Rejetée 37 547 23 AGE 11 803 707 9 971 285 25,19% 11 670 967 98,8754 132 740 1,1246 Adoptée 22 565 24 AGE 11 803 395 9 970 973 25,19% 11 658 615 98,7734 144 780 1,2266 Adoptée 22 877 25 AGE 11 802 095 9 969 673 25,19% 11 619 945 98,4566 182 150 1,5434 Adoptée 24 177 26 AGE 11 801 688 9 969 266 25,19% 11 648 077 98,6984 153 611 1,3016 Adoptée 24 584 27 AGE 11 804 595 9 972 173 25,19% 11 669 346 98,8543 135 249 1,1457 Adoptée 21 677 28 AGE 11 807 655 9 975 233 25,20% 11 686 464 98,9736 121 191 1,0264 Adoptée 18 617

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur l’exercice 2019-2020.

1 En termes de ROC normalisé.

