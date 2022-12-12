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    CLA   FR0013426004

CLARANOVA SE

(CLA)
  Rapport
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18:24Claranova : Document AMF CP. 2022DD875681
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Claranova : Document AMF CP. 2022DD875681

12/12/2022 | 18:24
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2022DD875681

11 décembre 2022

FR0013426004 - DD154517

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Viviane Chaine- Ribeiro, Vice-Présidente du Conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CLARANOVA

LEI : 969500P3RUS57W9Z9Z70

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013426004

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.0000 Euro

VOLUME : 3 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.0000 Euro

VOLUME : 3 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 11 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Claranova SA published this content on 12 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 December 2022 17:23:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2023 3,50 M 3,69 M -
Dette nette 2023 72,9 M 76,9 M -
PER 2023 35,2x
Rendement 2023 -
Capitalisation 128 M 135 M -
VE / CA 2023 0,39x
VE / CA 2024 0,33x
Nbr Employés -
Flottant 83,8%
Graphique CLARANOVA SE
Durée : Période :
Claranova SE : Graphique analyse technique Claranova SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CLARANOVA SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 2,81 €
Objectif de cours Moyen 5,37 €
Ecart / Objectif Moyen 90,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pierre Césarini Chairman & Group Chief Executive Officer
Jean-Yves Quentel Group Chief Financial Officer & Executive Director
Luisa Munaretto Independent Non-Executive Director
Jean-Loup Rousseau Independent Non-Executive Director
Francis Meston Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CLARANOVA SE-49.48%135
MICROSOFT CORPORATION-27.03%1 829 477
SYNOPSYS INC.-11.60%49 811
DASSAULT SYSTÈMES SE-33.50%48 194
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.-12.17%44 897
ATLASSIAN CORPORATION-63.98%35 091