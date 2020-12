Claranova : Evolution de la gouvernance du Conseil d'administration de Claranova

Information réglementée 10 décembre 2020

Evolution de la gouvernance

du Conseil d'administration de Claranova

Paris, France - le 10 décembre 2020 - 19h. Claranova SE (ISIN : FR0013426004) annonce ce jour que Mme Joanna Gordon et M. Jérôme Bichut ont présenté au Président-Directeur Général leur démission de leurs fonctions d'administrateurs de la Société, ayant acté que les défis rencontrés au cours de l'exercice de leurs fonctions ne leur permettaient pas d'assurer pleinement leur engagement sur le long terme au sein de la Société.

Le Président-Directeur Général leur a adressé en son nom et en celui du Conseil, ses remerciements pour leur contribution et leur implication pendant la durée de leurs mandats.

Afin de répondre aux enjeux complexes qui attendent le Groupe dans ses prochaines échéances et renforcer le Conseil, celui-ci a voté à l'unanimité la cooptation d'une nouvelle administratice, Mme Christine Hedouis, sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires à laquelle cette résolution pourra être inscrite à l'ordre du jour.

Mme Hédouis est un manageur senior de la fonction financière avec plus de 25 ans d'expérience en audit, expertise-comptable, entrepreneuriat et gestion financière des entreprises de croissance. Après près de 20 ans passés en cabinets d'audit et de commissariat aux comptes français et internationaux ainsi qu'en entreprise, Mme Hédouis est aujourd'hui Directrice Administrative et Financière Groupe de Quanteam, société de conseil internationale en Ingénierie et Informatique principalement orienté vers les services financiers. Quanteam compte aujourd'hui plus de 600 consultants dans 8 bureaux dont Paris, Londres, New York, Montréal.

