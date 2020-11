Claranova : Exercice de bons de souscriptions d'actions échéance 24.12.2020

Regulatory News:

Claranova SE (ISIN : FR0013426004) (Paris:CLA) annonce que Monsieur Pierre Cesarini, Président-Directeur Général de la Société, a exercé le 17 novembre 2020 la totalité des 656.020 bons de souscriptions d'actions à échéance le 24 décembre 2020 (les "BSA 2018") dont il était bénéficiaire et qu'il avait souscrit le 8 février 2019.

L’exercice de 10 BSA 2018 donne le droit de souscrire à une (1) action Claranova à un prix d'exercice de €5,30, et souscrire en conséquence à 65.602 actions ordinaires de la Société. Si à ce prix d’exercice on ajoute le prix de souscription des BSAs, le prix total payé est de €6,44 par action.

Les BSA 2018 ont été autorisés par l'Assemblée Générale extraordinaire du 13 décembre 2018, et adoptés par le Conseil d'administration du 24 décembre 2018.

Toutes les informations liées aux BSA 2018 sont accessibles dans le Document d’Enregistrement Universel (URD) 2019-2020 sur le site Internet de la Société.

À propos de Claranova :

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur l’exercice 2019-2020.

