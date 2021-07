Claranova : InPixio entre dans l'ère de l'intelligence artificielle

Communiqué de presse 26 juillet 2021

inPixio entre dans l'ère de l'intelligence artificielle

Paris, France - 26 juillet 2021, 18h00 (CET). Avanquest, la division d'édition de logiciels de Claranova, annonce le lancement de la version 11.5 de son logiciel inPixio Photo Studio® intégrant pour la première fois des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) avancées pour automatiser et optimiser l'édition de photo.

Plébiscitée par plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde, cette nouvelle version du logiciel de retouche photo d'Avanquest marque une nouvelle étape majeure dans le développement d'inPixio. Elle reflète la capacité d'innovation d'Avanquest et sa volonté d'intégrer au sein de ses produits le meilleur de la technologie pour continuer à simplifier l'utilisation de son logiciel, laisser plus de place à la créativité de ses utilisateurs et garantir en quelques clics un rendu professionnel pour chaque photo retouchée.

Avec inPixio Photo Studio® 11.5, les amateurs de retouche photo peuvent désormais tirer parti d'une technologie de traitement d'image 100% automatisée, jusqu'à 15 fois plus rapide que les technologies précédemment disponibles. En un seul clic et en quelques secondes seulement, le logiciel détoure, supprime et remplace l'arrière-plan ou le ciel d'une image grâce aux technologies de machine learning1 développées par les équipes R&D d'Avanquest. Déjà alimenté par des dizaines de milliers de photos avant son lancement officiel, l'algorithme continue de progresser au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel par ses utilisateurs. Avec près de 95% de photos retouchées réussies, la nouvelle fonctionnalité de retouche automatique d'inPixio fait déjà partie des plus avancées du marché. Le rendu final est immédiat et précis, y compris sur les photos les plus complexes. L'utilisateur gagne ainsi en facilité d'usage, rapidité et qualité tout en gardant la possibilité à tout moment de reprendre la main sur l'édition de sa photo. La combinaison d'intelligence artificielle et de retouche manuelle offre ainsi la flexibilité nécessaire aux utilisateurs pour leur permettre de réussir systématiquement la retouche de leurs photos préférées.

Nous sommes très enthousiastes de pouvoir proposer à nos clients cette avancée majeure avec l'intégration de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle et des algorithmes de machine learning 1 pour faciliter le processus de photomontage » déclare Manuel Coelho, Directeur du développement chez inPixio. « Ces nouvelles fonctionnalités sont en phase avec l'évolution des besoins exprimés par nos utilisateurs, débutants ou professionnels de la retouche photo, à la recherche d'outils toujours plus accessibles, rapides et performants. Cette nouvelle version répond parfaitement à cette demande et s'inscrit dans notre volonté de mettre systématiquement le meilleur de l'innovation technologique entre les mains de nos clients ».

pour faciliter le processus de photomontage » déclare Manuel Coelho, Directeur du développement chez inPixio. « Ces nouvelles fonctionnalités sont en phase avec l'évolution des besoins exprimés par nos utilisateurs, débutants ou professionnels de la retouche photo, à la recherche d'outils toujours plus accessibles, rapides et performants. Cette nouvelle version répond parfaitement à cette demande et s'inscrit dans notre volonté de mettre systématiquement le meilleur de l'innovation technologique entre les mains de nos clients ». Au-delà d'améliorer significativement l'expérience d'utilisation de nos logiciels, ces nouvelles fonctionnalités technologiques témoignent de la capacité d'innovation du Groupe et de notre capacité à penser la technologie et sa complexité comme un moyen de répondre à des usages concrets et universels à travers des solutions accessibles au plus grand nombre. Cette nouvelle version d'inPixio répond parfaitement à notre mission, celle de mettre l'innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l'accès au meilleur de la technologie », déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

Avanquest continuera de capitaliser sur ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle dans les prochaines versions d'inPixio Photo Studio® afin d'offrir la meilleure expérience de retouche photo à ses utilisateurs.

Disponible en version Windows dans 100 pays et en 11 langues différentes, inPixio Photo Studio® 11.5 et ses fonctionnalités de retouche automatique (IA) seront progressivement déployées sur Mac, sur mobile et en version cloud.

1 Apprentissage automatique