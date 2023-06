Communiqué de presse 26 juin 2023

Information sur l'audience en référé du 23 juin 2023

devant le Tribunal de Commerce de Nanterre

Paris, France - le 26 juin 2023 - 19h. Claranova informe ses actionnaires qu'à la suite de la suspension en date du 20 juin 2023 de son augmentation de capital ouverte le 16 juin 2023, une audience en référé s'est tenue contradictoirement vendredi dernier 23 juin 2023 devant le Tribunal de Commerce de Nanterre. Un délibéré de jugement sera rendu le vendredi 30 juin 2023 et la société informera à cette date les actionnaires des suites données à cette suspension.

La direction de Claranova se tient dans l'intervalle à disposition de ses actionnaires pour toutes questions qu'ils pourraient avoir à ce sujet.

Agenda financier :

2 août 2023 : Chiffre d'affaires annuel 2022/2023

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

