Claranova : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Résultats 1er semestre 2021-2022 : Stabilité des résultats de la période

• Chiffre d'affaires S1 2021-2022 de 281 M€ (+1%)

• ROC normalisé1 stable de 23 M€, pour une marge de 8,2%

• Capacité d'autofinancement maintenue à 22 M€ (23 M€ pour la même période de l'exercice précédent)

• Objectif de chiffre d'affaires FY23 reporté d'un an pour refléter les incertitudes liées aux changements des modes d'acquisition clients de PlanetArt (sans impact sur l'objectif de profitabilité opération-nelle)

Ce communiqué présente des chiffres consolidés du Groupe établis selon les normes IFRS ayant fait l'objet d'un examen limité

« Avec un chiffre d'affaires de 281 M€ et un ROC normalisé de 23 M€ au premier semestre 2021-2022, nous avons réussi à stabiliser nos résultats dans un contexte inédit, en particulier pour PlanetArt, confrontée aux effets cumulés du déconfinement, de la poursuite des contraintes logistiques durant les fêtes de fin d'année et de la transformation structurelle des canaux d'acquisition client. Pour autant, les forces stratégiques de cette division - approche fabless2, multicanale et globale, fort savoir-faire en marketing digital - lui ont permis de surmonter ces défis et de surperformer ses concurrents en termes de chiffre d'affaires tout en maintenant sa marge opérationnelle.

Avec 51 M€ de chiffre d'affaires et un ROC normalisé de 8 M€, en croissance respectivement de 22% et 56% sur le semestre, Avanquest continue pour sa part de tirer les bénéfices de la transformation de son modèle d'affaires vers la vente de logiciels par abonnement. Le cercle vertueux des renouvellements d'abonnements lui permet aujourd'hui d'alimenter aussi bien sa croissance que sa profitabilité.

Enfin, notre activité IoT a profité de l'amélioration de la situation sanitaire pour accélérer les déploiements commerciaux et étendre son réseau de partenaires revendeurs. De nouveaux acteurs de renom comme So-dexo continuent de rejoindre notre réseau, signalant ainsi l'intérêt d'industriels pour ce secteur en maturation.

Ce semestre confirme une nouvelle fois le bien-fondé de notre approche diversifiée dans un contexte global qui appelle néanmoins à beaucoup de prudence, et nous amène à reporter notre objectif de chiffre d'affaires à moyen terme.

Enfin, je ne peux m'exprimer en cette période de réémergence de conflits armés en Europe sans une pensée pour nos partenaires et sous-traitants ukrainiens. Si Claranova est commercialement peu exposé à l'Ukraine ou à la Russie, notre division Avanquest entretient depuis de nombreuses années des relations étroites avec des partenaires, fournisseurs de services de développement informatique et de support client basés dans le pays. Nous nous mobilisons au quotidien pour les épauler dans ce contexte tragique », déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

1 Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) normalisé est un agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la performance opérationnelle des activités. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des paiements fondés sur des actions, y compris charges sociales afférentes, des dotations aux amortissements, et de l'impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location. Le détail du calcul du ROC normalisé figure en annexe.

2 Modèle économique reposant sur l'externalisation de la production auprès de partenaires tiers.

ANALYSTES - INVESTISSEURS CODES COMMUNICATION FINANCIERE +33 1 41 27 19 74 Ticker : CLA +33 1 75 77 54 65 ir@claranova.com ISIN : FR0013426004 ir@claranova.com www.claranova.com

Paris, France - le 30 mars 2022, 18h00. Claranova clôt le premier semestre 2021-2022 (juillet-décembre 2021) avec un chiffre d'affaires de 281 M€, en hausse de 1% à taux de change réels et en repli de -2% à taux constants (-6% en organique3).

Dans un contexte inédit et exigeant, Claranova conserve son niveau de profit opérationnel sur le premier semestre 2021-2022. Le ROC normalisé du Groupe s'élève à 23 M€ sur la période, soit un niveau identique au premier semestre de l'exercice 2020-2021, lui-même déjà en doublement. La marge opérationnelle du

Groupe s'établit à 8,2% contre 8,3% sur le premier semestre 2020-2021.

Avec 152 M€ de trésorerie disponible et un endettement financier4 porté à 150 M€, le Groupe conserve un endettement net de -2 M€ à fin décembre 2021, après prise en compte de l'émission d'OCEANES et de l'opé- ration de rachat des intérêts minoritaires de la division Avanquest réalisées respectivement en août et en novembre 2021.

Claranova continue d'anticiper une reprise progressive de la croissance de PlanetArt au cours des prochains trimestres, après une phase de restructuration des canaux d'acquisition client depuis l'introduction de la ver- sion iOS 14.5 d'Apple et la poursuite de la dynamique d'Avanquest. Cependant, la croissance réduite de la division d'e-commerce personnalisé observée sur la période devrait retarder l'atteinte des objectifs de moyen terme du Groupe. Claranova prévoit désormais d'atteindre le seuil de 700 M€ de chiffre d'affaires à l'issue de l'exercice fiscal 2023-2024.

Le Groupe maintient néanmoins son objectif de profitabilité opérationnelle de plus de 10% pour l'exercice fiscal 2022-20235.

En M€ Var. Chiffre d'affaires +1% Résultat Opérationnel Courant normalisé - ROC normalisé (en % du CA) -0,1pt Résultat Opérationnel Courant -4% Résultat Net -59% Flux de trésorerie d'exploitation +31% Dont Capacité d'autofinancement -3% Trésorerie disponible à la clôture +29%

S1 2021-2022 S1 2020-2021 281 278 23 23 8,2% 8,3% 20 21 4 11 52 40 22 23 152 118

PlanetArt : résilience des activités d'e-commerce personnalisé dans un contexte de marché inédit

PlanetArt réalise un chiffre d'affaires de 227 M€, en repli de -3% à taux de change réels et de -6% à taux de change constants (-10% en organique).

Cette évolution du chiffre d'affaires, bien qu'éloignée des niveaux de croissance historiques de la division, reste supérieure à celle de ses concurrents et s'inscrit dans un contexte de marché inédit. Le premier semestre 2021-2022 aura en effet été marqué par les effets cumulés du déconfinement sur la consommation en ligne, de nouvelles tensions logistiques durant les fêtes de fin d'année, et des nouvelles contraintes de ciblage mar- keting au sein de l'écosystème iOS d'Apple depuis le déploiement de sa fonctionnalité d'App Tracking Trans-parency.

3 La croissance organique correspond à la croissance à taux de change et périmètre constants.

4 Hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location.

5 En termes de ROC normalisé.

En combinant son approche principalement fabless, multicanale et globale, à l'expertise en marketing digital de ses équipes, PlanetArt renforce son positionnement sectoriel. Le travail engagé sur le semestre pour réo-rienter et diversifier les investissements marketing de la division ont permis à PlanetArt de revenir à un niveau de chiffre d'affaires quasi stable sur le deuxième trimestre (-1%, contre -8% sur le premier trimestre à taux réels).

Les nouvelles initiatives marketing engagées sur le premier semestre 2021-2022 ont permis de maitriser la hausse générale des coûts variables (acquisition clients, logistiques et matières premières) et de couvrir en partie l'augmentation des coûts fixes embarqués de la division : PlanetArt a ainsi réussi à protéger la profita-bilité opérationnelle de ses activités avec un ROC normalisé de 17 M€, soit une marge opérationnelle de 7,6% contre 8,3% pour l'exercice précédent.

En M€ Var. Chiffre d'affaires -3% Résultat Opérationnel Courant normalisé -11% ROC normalisé (en % du CA) -0,7pt Avanquest : confirmation des bonnes tendances initiées lors des périodes précédentes

S1 2021-2022 S1 2020-2021 227 234 17 19 7,6% 8,3%

Avec un chiffre d'affaires de 51 M€, Avanquest dépasse la barre symbolique des 50 M€ de chiffre d'affaires sur le premier semestre 2021-2022. La division d'édition de logiciels affiche une hausse de 22% de ses reve-nus à taux réels sur la période (17% en organique). Chaque segment logiciel (PDF, Sécurité, Photo) contribue à cette évolution, avec des taux de croissance de plus de 20% sur chacune des trois verticales.

Cette dynamique positive observée sur l'ensemble du portefeuille de logiciels confirme la réussite du bascu-lement du modèle économique opéré sur les derniers exercices. Cette croissance s'accompagne du renfor-cement de la part récurrente du chiffre d'affaires - intégrant l'acquisition de nouveaux abonnés et le renouvel- lement d'abonnements existants - qui atteint désormais 60%6 et vient renforcer la visibilité sur la croissance et les marges futures de ces activités.

Cette progression des ventes récurrentes s'accompagne de l'augmentation de la profitabilité opérationnelle. La division réalise un ROC normalisé de 8 M€, soit une hausse de 56%, pour une marge de 14,7% contre 11,5% sur l'exercice précédent. Ce cercle vertueux, qui renforce aussi bien la croissance que la profitabilité d'Avanquest, devrait permettre à la division de se rapprocher progressivement des meilleurs standards de l'industrie du logiciel SaaS7.

En M€ Var. Chiffre d'affaires +22% Résultat Opérationnel Courant normalisé +56% ROC normalisé (en % du CA) +3,2pts

S1 2021-2022 S1 2020-2021 51 42 8 5 14,7% 11,5%

myDevices : hausse des investissements pour accompagner l'accélération des déploiements com- merciaux

myDevices réalise un chiffre d'affaires de 2,3 M€ sur les six premiers mois de l'exercice 2021-2022, soit une hausse de 5% à taux réels (3% en organique). Retraité des éléments liés au partenariat avec l'opérateur

6 Déterminée sur la base du reporting de gestion.

7 Software as a Service.

américain T-Mobile comptabilisés sur le premier semestre de l'exercice précédent, la croissance sur le se-mestre atteint 49% (46% en organique).

Cette croissance reflète l'accélération des déploiements commerciaux favorisée par l'assouplissement des contraintes sanitaires sur les principaux secteurs d'activités de la division. En particulier, à fin décembre 2021, l'ARR (« Annual Recurring Revenue ») s'établissait à 1,8 M€8 soit une hausse de 82% par rapport au niveau de fin décembre 2020 à taux de change constants.

myDevices accompagne l'accélération de ses déploiements commerciaux par de nouveaux investissements sur le premier semestre 2021-2022. La division a notamment renforcé ses équipes de ventes pour accompa-gner sa montée en puissance. La division IoT réalise un ROC normalisé de -1,6 M€ contre -1,0 M€ sur l'exer- cice précédent.

En M€ Var. Chiffre d'affaires +5% Résultat Opérationnel Courant normalisé +63% ROC normalisé (en % du CA) -25,7pts Source et montant des flux de trésorerie du Groupe

S1 2021-2022 S1 2020-2021 2,3 2,2 (1,6) (1,0) -72,2% -46,5%

Claranova clôture le premier semestre 2021-2022 avec une trésorerie disponible de 152 M€, soit une aug-mentation de 62 M€ par rapport au 30 juin 2021, dont 4 M€ de variation liée à l'évolution des taux de change sur la période. Cette hausse est due à l'évolution de la trésorerie opérationnelle de 52 M€, dont 22 M€ de capacité d'autofinancement et 35 M€ de variation de besoin en fonds de roulement par rapport à son niveau du 30 juin 2021.

Cette variation positive du besoin en fonds de roulement témoigne principalement de la saisonnalité des acti- vités PlanetArt (forte activité lors des fêtes de fin d'année impliquant un pic de trésorerie non normatif à fin décembre) et du modèle d'affaires spécifique de ces activités (distribution B2C9 à BFR négatif).

Le flux de trésorerie net lié à l'investissement s'établit à -61 M€ à fin décembre 2021. Ce dernier intègre l'incidence du paiement en numéraire de l'acquisition des intérêts minoritaires de la division Avanquest finali- sée début novembre 2021 pour -48 M€ et, dans une moindre mesure, l'acquisition d'I See Me! par la division PlanetArt en juillet 2021, ainsi qu'un investissement conjoint avec Semtech dans myDevices.

Le flux de trésorerie net lié au financement s'élève pour sa part à 66 M€ à fin décembre 2021. Les opérations de financement ayant eu une incidence sur la trésorerie du Groupe relèvent notamment de l'investissement stratégique annoncé en août 2021, dans le cadre duquel le Groupe a émis 50 M€ d'obligations convertibles (OCEANES), et réalisé une augmentation de capital réservée de 15 M€. Consécutivement à l'acquisition de certains actifs de la société I See Me!, PlanetArt a également souscrit un financement bancaire complémen-taire à hauteur de 11 M$ sur le premier semestre 2021-2022.

En M€

Capacité d'autofinancement

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)10

Impôts et intérêts financiers nets payés

S1 2021-2022 S1 2020-2021 22 23 35 21 (4) (4)

8 Déterminée sur la base du reporting de gestion.

9 Business-to-Consumer, qualifie une activité commerciale directe entre une entreprise et un particulier.

10 Variation du Besoin en Fonds de Roulement par rapport à l'ouverture de l'exercice fiscal.

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

Flux de trésorerie net lié à l'investissement

Flux de trésorerie net lié au financement

Variation de trésorerie11

Trésorerie au 1e juillet

Variation de taux de change sur la trésorerie

Trésorerie au 31 décembre

52 40 (61) (4) 66 3 58 38 90 83 4 (3) 152 118

Situation financière, conditions d'emprunt et structure de financement

La situation financière de Claranova reste saine avec une trésorerie de 152 M€ et un endettement financier (hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location) de 150 M€ contre respectivement 90 M€ et 65 M€ à fin juin 2021.

La hausse de l'endettement financier du Groupe intègre la prise en compte de l'émission d'obligations con- vertibles (OCEANES) pour un montant de 50 M€, de l'émission de titres de créance pour 24 M€ dans le cadre de l'acquisition des intérêts minoritaires de la division Avanquest, et d'un nouveau financement bancaire de 11 M$ contracté par la division PlanetArt pour l'acquisition de certains actifs d'I See Me!

L'endettement net du Groupe ressort ainsi à -2 M€ à fin décembre 2021 contre un endettement net de -25 M€ au 30 juin 2021.

En M€ 31/12/2021 30/06/2021 Dettes bancaires 23 14 Emprunts obligataires 98 49 Autres dettes financières 27 2 Intérêts courus 2 0 Total des dettes financières12 150 65 Trésorerie disponible non nantie 152 90 Endettement net (2) (25) Gouvernance

Le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Monsieur Chahram Becharat de ses fonctions d'ad- ministrateur de la Société et, en conséquence, de ses fonctions de membre du Comité des nominations et des rémunérations. Le Conseil tient à remercier Monsieur Becharat pour sa participation constructive aux travaux du Conseil et du Comité au cours de son mandat.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

11 Variation de trésorerie par rapport à la Trésorerie à l'ouverture de l'exercice fiscal.

12 Hors dettes locatives liées à l'application de la norme IFRS 16.